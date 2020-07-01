В Украине отменяют льготные пенсии: ПФУ анонсировал новую реформу в 2021 году

Тяжелая экономическая ситуация в стране вынуждает Пенсионный фонд Украины пойти на непопулярные меры, из-за которых могут пострадать многие пенсионеры, в том числе и будущие.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Новой пенсионной реформой предусмотрена, кроме всего прочего, отмена «льготных пенсий». Эти новшества будут введены уже с 2021 года.

Как пояснили в Пенсионном фонде, в первую очередь изменения коснутся пенсионеров льготных категорий, которые не смогут раньше срока выходить на пенсию. Список льготных профессий будет резко сокращен. Кроме того, для таких лиц ПФУ намерен установить повышенный тариф ЕСВ.

Всех украинцев будут постепенно переводить на накопительную систему пенсионного обеспечения.

Как известно, предыдущая пенсионная реформа, которая касалась увеличения пенсионного возраста и трудового стажа, вызвала много негатива в обществе. Ее растянули на 8 лет, при этом трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет ежегодно возрастать и к 2028 году увеличится с 28 лет до 35 лет.

Ранее сообщалось о том, что с 1 июля вырастут пенсии для украинских пенсионеров, ПФУ назвал размеры повышений.