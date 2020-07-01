В Украину идет похолодание: синоптики рассказали о прогнозе на ближайшие дни

Начиная с первого дня июля погода в Украине произойдет небольшое снижение температуры воздуха.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на rbc.ua.

Вместе с похолоданием прогнозируются дожди с грозами, местами ливни.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, кратковременные дожди пройдут на Востоке Украины и в Крыму. Не обойдут они Днепропетровскую и Запорожскую области.

Не прекратятся дожди и в западных регионах, но уже без мощных ливней.

«Поскольку этот фронт холодный, то в среду, в его тылу, распространится, хотя и временно, свежее воздух», — написала Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха на значительной части территории страны днем будет находиться в пределах 24 – 28 градусов тепла. И лишь на Юге еще продолжится жара при температуре до +33ºС.

В Киеве 1 июля жара также немного спадет, а максимальная температура не превысит 28 градусов с плюсом. Существенных осадков в столице не предвидится. В последующие дни жара снова усилится.

Ранее сообщалось о погоде на 30 июня 2020 года.