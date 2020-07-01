В Украине возросли тарифы на экстренную медпомощь
В Украине возросли тарифы на экстренную медпомощь
01.07.2020 15:24
Укринформ
С 1 июля повышаются тарифы на предоставаление услуг по экстренной медпомощи, лечению острого инфаркта и инсульта.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.
"С 1 июля повышаются тарифы на предоставление услуг по экстренной медпомощи, для лечения острого инфаркта и инсульта. НСЗУ уже на следующей неделе, после того как медучреждения отчитаются за второй квартал, готова начать процесс заключения дополнительных соглашений с ними на предоставление этих услуг по новым тарифам" , — говорится в сообщении.
В НСЗУ уточнили, что новые тарифы будут действовать на услуги, которые будут предоставляться с июля.
Отмечается также, что из-за карантина продлены до 1 октября выплаты медучреждениям по глобальному бюджету по пакетам "Хирургические операции в стационарных условиях" и "Стационарная помощь без проведения хирургических операций".
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Кроме этого, предусмотрено заключение договоров НСЗУ о переходном финансовом обеспечении медучреждений, которые, по данным Госказначейства, в I квартале 2020 года по механизму медицинской субвенции получили финансирования больше, чем по Программе медицинских гарантий.
Для заключения таких договоров медучреждения должны представить в НСЗУ планы развития своих учреждений, утвержденных их владельцами или госпитальными советами по форме, утвержденной Минздравом, находщейся сейчас находится в разработке.
По материалам: ukrinform.ru