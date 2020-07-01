В Украине возросли тарифы на экстренную медпомощь

01.07.2020 15:24

Укринформ

С 1 июля повышаются тарифы на предоставаление услуг по экстренной медпомощи, лечению острого инфаркта и инсульта.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

"С 1 июля повышаются тарифы на предоставление услуг по экстренной медпомощи, для лечения острого инфаркта и инсульта. НСЗУ уже на следующей неделе, после того как медучреждения отчитаются за второй квартал, готова начать процесс заключения дополнительных соглашений с ними на предоставление этих услуг по новым тарифам" , — говорится в сообщении.

В НСЗУ уточнили, что новые тарифы будут действовать на услуги, которые будут предоставляться с июля.

Отмечается также, что из-за карантина продлены до 1 октября выплаты медучреждениям по глобальному бюджету по пакетам "Хирургические операции в стационарных условиях" и "Стационарная помощь без проведения хирургических операций".

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Кроме этого, предусмотрено заключение договоров НСЗУ о переходном финансовом обеспечении медучреждений, которые, по данным Госказначейства, в I квартале 2020 года по механизму медицинской субвенции получили финансирования больше, чем по Программе медицинских гарантий.

Для заключения таких договоров медучреждения должны представить в НСЗУ планы развития своих учреждений, утвержденных их владельцами или госпитальными советами по форме, утвержденной Минздравом, находщейся сейчас находится в разработке.

По материалам: ukrinform.ru