Wizz Air открыла вторую базу в Украине

01.07.2020 19:28

Укринформ

Авиакомпания Wizz Air открыла базу в международном аэропорту Львова, это уже вторая база в Украине.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в своем Тelegram-канале.

"Сегодня авиакомпания WizzAir открыла базу в международном аэропорту Львова, это уже вторая база в Украине", — сообщил Криклий.

По его словам, также открыты новые направления из Львова в города Европы Львов — Гамбург, Львов — Таллинн, Львов — Биллунн, Львов — Лиссабон, Львов — Щецин.

Читайте также: Wizz Air сообщила об открытии маршрутов из Украины в Чехию и Италию

Чиновник рассчитывает на то, что уже в ближайшее время ими смогут воспользоваться украинские туристы.

По материалам: ukrinform.ru