«ДНР» подготовила неприятный сюрприз для россиян: «указ» Пушилина обманул многих

Общество
Родион Власов0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

После «указа» главы «ДНР» Дениса Пушилина о снятии всех ограничений на въезд в «республику» многие граждане РФ оказались крайне разочарованными. На деле оказалось, что ограничения есть и преодолеть их под силу далеко не всем.

Флаг "ДНР"
Флаг «ДНР». Фото — novorossia.su

Об этом сообщает Donpress, передает «НБН».

Многие россияне лишь на границе узнали, что им все же нужно иметь ряд обязательных документов при себе.

«Людей останавливают на пограничных пунктах и устраивают проверки на наличие документов, которые подтвердят их право на въезд в «ДНР» со стороны Российской Федерации. Люди возмущаются и ссылаются на указ Пушилина, но все тщетно. Без проверки документов никого не пускают», — сообщает источник.

При этом сепаратистские СМИ относятся с пониманием как к «пограничникам», так и к россиянам. Ситуация оказалась спорной даже для пропаганды «ДНР».

При этом стоит отметить, что на территории РФ все еще в силе решение местных властей №763, которое ограничивает выезд граждан из России без уважительной причины.

Напомним, как сообщалось ранее, голосование за поправки в Конституцию РФ: ЦИК назвал реальные итоги.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

В Турцию после карантина прибыли на лечение первые пациенты из Украины

Таисия Слепцова

Боевики «ДНР» запретили журналистам посещать свои позиции: Запрет распространяется и на РосСМИ

Христина Качоровська

Табачный дым ухудшает течение коронавирусной болезни – Ляшко

Таисия Слепцова

Добавить комментарий