«ДНР» подготовила неприятный сюрприз для россиян: «указ» Пушилина обманул многих

После «указа» главы «ДНР» Дениса Пушилина о снятии всех ограничений на въезд в «республику» многие граждане РФ оказались крайне разочарованными. На деле оказалось, что ограничения есть и преодолеть их под силу далеко не всем.

Об этом сообщает Donpress, передает «НБН».

Многие россияне лишь на границе узнали, что им все же нужно иметь ряд обязательных документов при себе.

«Людей останавливают на пограничных пунктах и устраивают проверки на наличие документов, которые подтвердят их право на въезд в «ДНР» со стороны Российской Федерации. Люди возмущаются и ссылаются на указ Пушилина, но все тщетно. Без проверки документов никого не пускают», — сообщает источник.

При этом сепаратистские СМИ относятся с пониманием как к «пограничникам», так и к россиянам. Ситуация оказалась спорной даже для пропаганды «ДНР».

При этом стоит отметить, что на территории РФ все еще в силе решение местных властей №763, которое ограничивает выезд граждан из России без уважительной причины.

Напомним, как сообщалось ранее, голосование за поправки в Конституцию РФ: ЦИК назвал реальные итоги.