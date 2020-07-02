К расшифровке "черных ящиков" самолета МАУ присоединятся двое украинских экспертов

Эксклюзив

02.07.2020 20:36

Укринформ

В расшифровке "черных ящиков" уничтоженного в Иране самолета МАУ от Украины будут участвовать два представителя от Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

Об этом Укринформу сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"От Украины будут два представителя от Нацбюро по расследованию авиакатастроф, они уже утверждены французской стороной", — отметил дипломат.

Енин не назвал фамилий украинских специалистов, отметив лишь, что они — "одни из самых опытных в Украине".

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Заместитель главы МИД проинформировал, что отечественные эксперты будут принимать непосредственное участие в процессе расшифровки "черных ящиков" уничтоженного самолета МАУ, а потом подпишут итоговые документы.

Как сообщал Укринформ, Украина 1 июля получила от Франции приглашение к участию в расшифровке данных "черных ящиков" самолета компании МАУ, который потерпел катастрофу в Иране в начале этого года.

Как сообщалось, 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев.

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На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших — граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru