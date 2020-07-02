На КПВВ на Донбассе могут произойти серьезные изменения: блогер сообщил, что в ОРДЛО из Москвы едут «специалисты» по блокпостам

Блогер «Вольнодумец» сообщил, что в ближайшее время в ОРДЛО из Москвы приедет важная делегация. «Вольнодумец» пишет, что местные «власти» и даже кураторы российских оккупационных войск обеспокоены по этому поводу. По информации блогера, в ОРДЛО едут «специалисты по вопросам функционирования пунктов пропуска».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал блогера «Вольнодумец».

Блогер пишет, что российские кураторы в ОРДЛО между собой говорят о том, что в «Л/ДНР» едут специалисты по функционированию блокпостов. По их данным, приедет примерно 25 человек. «Вольнодумец» пишет, что оккупационные «администрации» сильно беспокоятся перед предстоящим визитом «специалистов» из РФ. Блогер пишет, что местные «власти» подозревают, что кто-то пожаловался на действия НВФ на блокпостах «Л/ДНР».

«Вероятно, жалобы пересекающих денеэровские блокпосты докатились до Москвы. Вот оттуда уже и едут «гости» с погонами и полномочиями», — пишет блогер.

Но есть и другая версия, почему в ОРДЛО едут «специалисты» из Москвы. Блогер пишет, что согласно одной из версий, россияне хотят установить на подконтрольных боевикам КПВВ специальное оборудование с помощью, которого смогут собирать необходимую информацию о тех, кто пересекает КПВВ.

«РФ якобы хочет оснастить своей техникой блокпосты «Л/ДНР». И в автоматическом режиме фото/видео, внешние подступы, вид сверху, сам процесс идентификации человека при пересечении пункта пропуска – все получать в сводный российский центр, откуда и будут руководить блокпостами», — пишет блогер.

Блогер пишет, что, таким образом, россияне могут обратить внимание на тех, кто часто пресекает КПВВ и ездит на подконтрольную Украине территорию.

«Например, какой-то молодой человек проезжает через блокпост, а россияне дают команду: почему он за год уже третий раз пересекает КПВВ, провести тщательный досмотр, провести осмотр сотрудниками ФСБ, выяснить, почему не служит в рядах «ДНР» и почему нет паспорта РФ. Не диверсант ли «Правого сектора»?», — пишет блогер.

Напоследок блогер отметил, какой бы ни была цель визита специалистов из РФ, в кабинетах местной «власти» сейчас царит тревога.

Ранее мы писали, что блогер «Вольнодумец» рассказал о новом указании из Москвы «властям ЛДНР».