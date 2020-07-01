Касается всего населения «Л/ДНР»: блогер рассказал о новом указании из Кремля оккупационным «властям»

Блогер «Вольнодумец», который освещает ситуацию на временно оккупированных территориях Донбасса, рассказал о планах России по паспортизации жителей ОРДЛО. Блогер пишет, что «властям» так называемых «Л/ДНР» пришли указания из Москвы касаемо выдачи российских паспортов. По информации блогера, к 1 сентября паспорта РФ должны иметь 2/3 населения оккупированных территорий.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь Telegram-канал блогера «Вольнодумец».

Блогер «Вольнодумец» пишет, что не просто так под предлогом сложной эпидемиологической ситуации на подконтрольной Украине территории, оккупационные «администрации» со своей стороны закрыли на въезд и выезд КПВВ на Донбассе. По словам блогера, люди оказались, словно в мышеловке.

«Ну, а чтобы сидящий в мышеловке народ не скучал, ему придумали веселые экскурсии в РФ. Начиная с 26 июня, жители оккупированных территорий едут в Ростов или другие города РФ. Все они добровольно-принудительно едут получать российские паспорта», — пишет блогер.

По информации блогера, оккупационным «властям» пришло указание из Кремля касаемо паспортизации жителей ОРДЛО.

«Из Кремля пришло указание, несмотря на пандемию коронавируса, все население «Л/ДНР» в срочном порядке должно получить российские паспорта», — пишет блогер.

По информации блогера, согласно распоряжению Кремля, к 1 сентября минимально 2/3 населения Донбасса должно иметь паспорта РФ.

«Вольнодумец» пишет, что для «главы ДНР» Дениса Пушилина сейчас это задача №1. По словам блогера, паспортизация в «ДНР» набирает новых оборотов. Он пишет, что в псевдореспублике уже сложно жить без паспорта РФ.

«С украинским паспортом – ты белая ворона, обозначенный враг», — пишет «Вольнодумец».

Блогер считает, что такие масштабные планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса, могут свидетельствовать о том, что Путин не собирается возвращать Донбасс Украине.

Ранее мы сообщали, что народный депутат Муса Магомедов рассказал, как жители ОРДЛО могут повлиять на «власти ДНР» в вопросе открытия КПВВ.