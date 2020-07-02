В России обратились к Трампу по поводу «Л/ДНР»: главу Белого дома просят принять важное решение

Российский писатель и журналист Александр Коробко обратился к президенту США Дональду Трампу. Коробко написал Трампу обращение, в котором просит главу Белого дома, чтобы тот признал так называемые «Л/ДНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Российский писатель и журналист Александр Коробко решил обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой признать так называемые «Л/ДНР». Обращение Коробко к Трампу прокомментировал блогер из ОРДЛО «ДонРФ». Блогер пишет, что шансы получить такое признание от американского лидера минимальные. Но в то же время блогер пишет, что не стоит ждать признания и от России. Блогер иронично отметил, что в данном случае шансов еще меньше, чем с Трампом.

«Уже давно никто не стучится в Администрацию президента РФ, МИД РФ или Госдуму. Отлично понимают, что шансов меньше, чем с Трампом. При этом, что Донбасс населяют не американцы, а русские, многие из которых ужа давно получили паспорта РФ», — пишет блогер.

Ранее мы сообщали, что блогер «Вольнодумец» рассказал о новых указаниях из Кремля «властям ЛДНР».