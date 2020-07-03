"Атака клоунов", дачная навигация и "заминированное" метро

Фото недели

03.07.2020 17:06

Укринформ

События прошедших семи дней – в объективах камер фотокорреспондентов Укринформа.



Фото: Вячеслав Мадиевский

Шествием, онлайн и оффлайн-концертами, автопробегами и акциями протестов украинцы отметили День Конституции. Так, в Харькове люди вышли в сад Шевченко на акцию "Белыми нитками" в защиту подозреваемых по делу Шеремета. По словам активистов, они хотели напомнить, что никому не позволено нарушать Основной Закон страны. Участники акции выступили в защиту права человека на справедливый суд. В течение двух часов в исполнении музыкантов-участников акции прозвучали лучшие хиты.

Напомним, 28 июня 1996 года, в 9 часов 18 минут, после почти суток непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию Украины – Основной Закон государства.



Фото: Вячеслав Мадиевский

На пикетирование Харьковской ОГА с требованиями обеспечить жителям города конституционные права активисты взяли с собой экземпляры Конституции.



Фото: Евгений Котенко

В среду, 1 июля, следственный судья Печерского райсуда Сергей Вовк продолжил избирать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко в деле о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. На судебном заседании присутствовал сам Порошенко, его адвокаты и прокурор. Под судом состоялась акция в поддержку Петра Порошенко, которая началась еще под стенами ГБР. Туда перед судебным заседанием экс-президент в сопровождении своих адвокатов прибыл на допрос по делу о назначении членов Высшего совета правосудия. Оттуда во главе колонны активистов пошел к зданию суда по улицам столицы. Печерский суд объявил перерыв в деле Порошенко до 8 июля.



Фото: Владимир Тарасов

Тем временем накануне, 30 июня, в Киеве вернулись к "заминированию" станций Киевского метрополитена. Из-за анонимного звонка закрыли "Житомирскую", "Харьковскую" и "Арсенальную".



Фото: Юрий Рыльчук

В Украине в условиях адаптивного карантина с соблюдением противоэпидемических мер продолжается основная сессия внешнего независимого тестирования. 25 июня тест по математике сдавали 152 180 человек, 30 июня тест по украинскому языку и литературе сдали более 275 000 участников. На ВНО по физике 2 июля зарегистрировались 28 110 человек.



Фото: Евгений Котенко

В Украине 29 июня почтили память Василия Слипака – украинского солиста Парижской национальной оперы и воина с позывным "Миф", защитника Украины, который четыре года назад погиб в бою на Донбассе. На фото: участники вечера памяти в Киеве.



Фото: Маркиян Лысейко

А в центре Львова в 4-ю годовщину смерти Василия Слипака открыли мурал с его изображением под названием "Наш Слепыш — вечный миф". Авторы объединили две личности Слипака – воина и деятеля искусств. "Это последний его бой, подсвеченный сценическими софитами", – отметил руководитель группы художников "Sacred Universe", которая работала над проектом, Святослав Владыка.



Фото: Евгений Котенко

Начало второго летнего месяца осталось верным жаре.



Фото: Дмитрий Смольенко

Поэтому жители Запорожья охотно воспользовались восстановлением в условиях адаптивного карантина дачной навигации – к катеру, который перевозит пассажиров к садово-огородным участкам, выстроилась немалая очередь.

Также предлагаем посмотреть еще несколько ярких кадров уходящей недели.



Фото: Геннадий Минченко

Участница акции против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования Украины в Киеве.



Фото: Владимир Тарасов

Кинолог со служебной собакой на территории закрытой из-за сообщения о заминировании станции метро "Житомирская" в Киеве.



Фото: Владимир Тарасов

Участник учений по обороне территории города Киева "Рух100 – Суховій" в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области.



Фото: Маркиян Лысейко

Мурал с изображением всемирно известного украинского оперного певца, волонтера, добровольца Василия Слепака во время открытия во Львове.



Фото: Евгений Котенко

Камера в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве.



Фото: Елена Худякова

Участники акции с требованием правового регулирования контролируемого обращения каннабиса и его производных для научных и медицинских целей возле Офиса Президента Украины.



Фото: Юлий Зозуля

Художественный руководитель комик-труппы "Маски" Георгий Делиев во время спектакля "Атака клоунов" в Одессе.



Фото: Елена Худякова

Бортпроводница в самолете ATR 72-600 во время его презентации на территории Международного аэропорта "Борисполь".



Фото: Александр Лапин

Велосипедист едет по подтопленной в результате дождя дороге в Виннице.



Фото: Владимир Тарасов

Спасатель гасит условный лесной пожар во время командно-штабных учений спасательных служб города по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной лесными пожарами на базе КП "Лесопарковое хозяйство Конча-Заспа".



Фото: Юлий Зозуля

Тучи над Черным морем в Овидиопольском районе Одесской области.



Фото: Елена Худякова

Маки в поле. Киев.



Фото: Юрий Рыльчук

Колоски на поле в Тлумацком районе Ивано-Франковской области.

По материалам: ukrinform.ru