Дело Стерненко: апелляционный суд оставил активиста под домашним арестом

Общество
Христина Качоровська0
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Апелляционный суд столицы рассмотрел жалобу Сергея Стерненко и его правозащитников по поводу избранной меры пресечения.

 

Сергей Стерненко
Сергей Стерненко. Фото — censor.net.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Во время заседания Сергей Стерненко отметил, что правоохранители не хотели искать заказчиков нападения на него. Он добавил, что ему должны были предоставить охрану ещё после первого нападения. Более того, активист добавил, что по его делу глава МВД Арсен Аваков давил на генпрокурора Венедиктову.

Также, на суде выступили несколько человек, которые изъявили желание взять Стерненко на поруки.

Но, доводы активиста и его адвокатов не нашли поддержки у суда ведь согласно решению, мера пресечения для Стерненко осталась без изменений — домашний арест.

Напомним, ранее мы писали, что 3 июля продолжится заседание по делу Стерненко.


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