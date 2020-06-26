Суд по делу Стерненко объявил перерыв до 3 июля

26.06.2020 19:46

Укринформ

Апелляционный суд Киева объявил перерыв до 11:00 3 июля 2020 года в рассмотрении ходатайства защиты Стерненко в отношении изменения ему меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Апелляционный суд города Киева объявил перерыв до 11:00 3 июля 2020 года в деле о ходатайстве защиты Сергея Стерненко об изменении ему меры пресечения. Решение суд обосновал тем, что есть много желающих взять Стерненко на поруки и существует необходимость в изучении дополнительных материалов по делу.

Как сообщал Укринформ, 26 июня защита экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко объявила отвод прокурору по его делу Николаю Бозовуляку, однако суд отказал.

25 июня Стерненко сообщил, что Служба безопасности завершила следствие по его делу.

15 июня Шевченковский райсуд Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом, по словам активиста, местом пребывания во время домашнего ареста в постановлении суда была указана "воинская часть в Одессе" по месту прописки, но его "туда не пускают, потому что это режимный объект".

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"Это постановление невозможно выполнить", — отметил активист и отметил, что из-за его невыполнения прокуроры потом могут "просить содержание под стражей".

Впоследствии прокурор по делу подал ходатайство об изменении адреса домашнего ареста.

16 июня судья Шевченковского райсуда Киева Елена Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора по делу Стерненко в отношении изменения адреса для выполнения меры пресечения с места прописки в Одессе на постоянное место жительства в Киеве.

В то же время Стерненко отметил, что согласно судебному решению, контроль за соблюдением меры пресечения в виде домашнего ареста остался за полицией Одессы.

Стерненко 11 июня объявили о подозрении в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отражаясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападающего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

По материалам: ukrinform.ru