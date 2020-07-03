Изъятия военной техники: Таран назвал действия следователей ГБР подрывом боевой готовности

03.07.2020 15:18

Укринформ

Несогласованность действий правоохранительных органов и служащих военной контрразведки привели к подрыву боевой готовности частей ПВО, и оценку им должны дать правоохранительные органы.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, комментируя проведенные ГБР обыски в воинских частях, сообщает корреспондент Укринформа.

"В настоящее время та информация, которой я располагаю, позволяет мне сделать следующие выводы: несогласованность действий сотрудников военной контрразведки и других заинтересованных структур привели к, во-первых, подрыву боевой готовности частей противовоздушной обороны, во-вторых — созданию возможности утечки информации, которая относится к "грифованной". Оценку, мне кажется, должны дать соответствующие правоохранительные органы, а не Министерство обороны", — заявил Таран.

Читайте также: ГБР вернет в военные части Воздушных Сил изъятые приборы

Как сообщал Укринформ, следователи ГБР 1 июля пришли с обысками в три зенитных ракетных бригады Воздушных сил и изъяли оборудование, которое обеспечивает систему противовоздушной обороны страны. В ходе следственных действий было изъято 7 приборов СВЧ (клистроны). В настоящее время все они возвращены военным.

По материалам: ukrinform.ru