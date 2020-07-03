Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 3 июля

На сегодняшний день в Украине общее число заболевших COVID-19 выросло к отметке в 46 763. В мире коронавирус подхватили почти 11 миллионов человек.

Об этом пишет «НБН«.

Согласно данным от СНБО, в Украине официально выявлено 46 763 случая коронавируса. За вчерашний день в лабораториях подтвердили ещё 876 новых случаев.

Из общего числа зараженных в Украине:

умерли — 1 212 (+ 27 за день) выздоровели — 20 558 (+ 505 за день) продолжают лечение — 24 993

Ситуация с заболевшими в регионах и Киеве такова:

Львовская область — 5 883 (+ 153)

г. Киев — 5 347 (+ 105)

Черновицкая область — 4 935 (+ 41)

Ровенская область — 3 950 (+ 73)

Закарпатская область — 3 126 (+ 80)

Киевская область — 2 702 (+ 47)

Волынская область — 2 571 (+ 63)

Ивано-Франковская область — 2 544 (+ 55)

Харьковская область — 2 255 (+ 48)

Тернопольская область — 1 990 (+ 32)

Винницкая область — 1 915 (+ 20)

Одесская область — 1 792 (+ 56)

Житомирская область — 1 435 (+ 14)

Днепропетровская область — 1 103 (+ 8)

Хмельницкая область — 822 (+ 14)

Кировоградская область — 653 (+ 3)

Черкасская область — 653 (+ 8)

Донецкая область — 599 (+ 37)

Запорожская область — 579 (+ 3)

Черниговская область — 554 (+ 7)

Николаевская область— 450 (+ 3)

Полтавская область — 322 (+ 2)

Сумская область — 304 (+ 2)

Херсонская область — 195 (+ 1)

Луганская область — 84 (+ 1)

За вчерашний день в каждом из регионов были выявлены новые заболевшие. Лидерами по приросту заболевших, как и ранее, остаются Западные области и Киев.

Что же касается общей ситуации с коронавирусом во всем мире, то к спаду пандемии мы ещё очень далеки. На этот момент в мире зафиксировано 10 992 462 (+ 182 147 за день) случаев COVID-19. Из них:

умерли — 524 188 (+ 5 105 за день) выздоровели — 6 152 472 (+ 119 464 за день)

Больше всего зараженных выявлено в:

США — 2 837 189

Бразилия — 1 501 353

Россия — 661 165

Индия — 627 168

Великобритания — 313 483

Испания — 297 183

Перу — 292 004

Чили — 284 541

Италия — 240 961

Мексика — 238 511

Иран — 232 863

Пакистан — 221 896

Франция — 203 640

Турция — 202 284

Саудовская Аравия — 197 608

Германия — 196 717

ЮАР — 168 061

Бангладеш — 153 277

Канада — 106 643

Колумбия — 106 110

Напомним, ранее мы сообщали, что больницы первой волны заполнены больными на коронавирус на 16%.