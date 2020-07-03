Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 3 июля

Главное Общество
Христина Качоровська0
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На сегодняшний день в Украине общее число заболевших COVID-19 выросло к отметке в 46 763. В мире коронавирус подхватили почти 11 миллионов человек.

Тесты на коронавирус
Тесты на коронавирус. Фото — rbc.ru

Об этом пишет «НБН«.

Согласно данным от СНБО, в Украине официально выявлено 46 763 случая коронавируса. За вчерашний день в лабораториях подтвердили ещё 876 новых случаев.

Из общего числа зараженных в Украине:

  1. умерли — 1 212 (+ 27 за день)
  2. выздоровели — 20 558 (+ 505 за день)
  3. продолжают лечение — 24 993

Ситуация с заболевшими в регионах и Киеве такова:

  • Львовская область — 5 883 (+ 153)
  • г. Киев — 5 347 (+ 105)
  • Черновицкая область — 4 935 (+ 41)
  • Ровенская область — 3 950 (+ 73)
  • Закарпатская область — 3 126 (+ 80)
  • Киевская область — 2 702 (+ 47)
  • Волынская область — 2 571 (+ 63)
  • Ивано-Франковская область — 2 544 (+ 55)
  • Харьковская область — 2 255 (+ 48)
  • Тернопольская область — 1 990 (+ 32)
  • Винницкая область — 1 915 (+ 20)
  • Одесская область — 1 792 (+ 56)
  • Житомирская область — 1 435 (+ 14)
  • Днепропетровская область — 1 103 (+ 8)
  • Хмельницкая область — 822 (+ 14)
  • Кировоградская область — 653 (+ 3)
  • Черкасская область — 653 (+ 8)
  • Донецкая область — 599 (+ 37)
  • Запорожская область — 579 (+ 3)
  • Черниговская область — 554 (+ 7)
  • Николаевская область— 450 (+ 3)
  • Полтавская область — 322 (+ 2)
  • Сумская область — 304 (+ 2)
  • Херсонская область — 195 (+ 1)
  • Луганская область — 84 (+ 1)

За вчерашний день в каждом из регионов были выявлены новые заболевшие. Лидерами по приросту заболевших, как и ранее, остаются Западные области и Киев.

Что же касается общей ситуации с коронавирусом во всем мире, то к спаду пандемии мы ещё очень далеки. На этот момент в мире зафиксировано 10 992 462 (+ 182 147 за день) случаев COVID-19. Из них:

  1. умерли — 524 188 (+ 5 105 за день)
  2. выздоровели — 6 152 472 (+ 119 464 за день)

Больше всего зараженных выявлено в:

  • США — 2 837 189
  • Бразилия — 1 501 353
  • Россия — 661 165
  • Индия — 627 168
  • Великобритания — 313 483
  • Испания — 297 183
  • Перу — 292 004
  • Чили — 284 541
  • Италия — 240 961
  • Мексика — 238 511
  • Иран — 232 863
  • Пакистан — 221 896
  • Франция — 203 640
  • Турция — 202 284
  • Саудовская Аравия — 197 608
  • Германия — 196 717
  • ЮАР — 168 061
  • Бангладеш — 153 277
  • Канада — 106 643
  • Колумбия — 106 110

Напомним, ранее мы сообщали, что больницы первой волны заполнены больными на коронавирус на 16%.


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