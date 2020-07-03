Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 3 июля
На сегодняшний день в Украине общее число заболевших COVID-19 выросло к отметке в 46 763. В мире коронавирус подхватили почти 11 миллионов человек.
Об этом пишет «НБН«.
Согласно данным от СНБО, в Украине официально выявлено 46 763 случая коронавируса. За вчерашний день в лабораториях подтвердили ещё 876 новых случаев.
Из общего числа зараженных в Украине:
- умерли — 1 212 (+ 27 за день)
- выздоровели — 20 558 (+ 505 за день)
- продолжают лечение — 24 993
Ситуация с заболевшими в регионах и Киеве такова:
- Львовская область — 5 883 (+ 153)
- г. Киев — 5 347 (+ 105)
- Черновицкая область — 4 935 (+ 41)
- Ровенская область — 3 950 (+ 73)
- Закарпатская область — 3 126 (+ 80)
- Киевская область — 2 702 (+ 47)
- Волынская область — 2 571 (+ 63)
- Ивано-Франковская область — 2 544 (+ 55)
- Харьковская область — 2 255 (+ 48)
- Тернопольская область — 1 990 (+ 32)
- Винницкая область — 1 915 (+ 20)
- Одесская область — 1 792 (+ 56)
- Житомирская область — 1 435 (+ 14)
- Днепропетровская область — 1 103 (+ 8)
- Хмельницкая область — 822 (+ 14)
- Кировоградская область — 653 (+ 3)
- Черкасская область — 653 (+ 8)
- Донецкая область — 599 (+ 37)
- Запорожская область — 579 (+ 3)
- Черниговская область — 554 (+ 7)
- Николаевская область— 450 (+ 3)
- Полтавская область — 322 (+ 2)
- Сумская область — 304 (+ 2)
- Херсонская область — 195 (+ 1)
- Луганская область — 84 (+ 1)
За вчерашний день в каждом из регионов были выявлены новые заболевшие. Лидерами по приросту заболевших, как и ранее, остаются Западные области и Киев.
Что же касается общей ситуации с коронавирусом во всем мире, то к спаду пандемии мы ещё очень далеки. На этот момент в мире зафиксировано 10 992 462 (+ 182 147 за день) случаев COVID-19. Из них:
- умерли — 524 188 (+ 5 105 за день)
- выздоровели — 6 152 472 (+ 119 464 за день)
Больше всего зараженных выявлено в:
- США — 2 837 189
- Бразилия — 1 501 353
- Россия — 661 165
- Индия — 627 168
- Великобритания — 313 483
- Испания — 297 183
- Перу — 292 004
- Чили — 284 541
- Италия — 240 961
- Мексика — 238 511
- Иран — 232 863
- Пакистан — 221 896
- Франция — 203 640
- Турция — 202 284
- Саудовская Аравия — 197 608
- Германия — 196 717
- ЮАР — 168 061
- Бангладеш — 153 277
- Канада — 106 643
- Колумбия — 106 110
Напомним, ранее мы сообщали, что больницы первой волны заполнены больными на коронавирус на 16%.