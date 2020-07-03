Шмыгаль не исключает дистанционного обучения в школах с 1 сентября

03.07.2020 13:53

Укринформ

Правительство предусматривает возможность дистанционного обучения в школах, что, впрочем, не отменяет традиционного учебного процесса.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Укринформа.

"Что касается образовательного процесса осенью. Весь мир готовится ко второй или третьей волне коронавируса, поэтому очень важно иметь возможность в условиях пандемии, которая не прекратилась, которая продолжается и нарастает в мире, понимать, что мы можем учить наших детей независимо от ситуации с пандемией мировой. Поэтому возможность дистанционного обучения мы предполагаем и работаем над тем, чтобы она была более качественной, полноценной и позволяла детям в случае угрозы эпидемии проходить обучение дистанционно. Но это, конечно, возможность. Никто не отменяет классического, традиционного процесса (обучения — ред.) ", — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что при условии умеренного развития ситуации учебный процесс в школах начнется с соблюдения элементов защиты детей и учителей, который предусматривает масочный режим, дезинфекцию, соблюдение дистанции.

Как сообщал Укринформ, в Украине с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 12 марта был введен карантин.

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До 31 июля согласно решению правительства действует адаптивный карантин. В частности, запрещено посещение учебных заведений ее соискателями в группах более 10 человек, за исключением участия в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, во внешнем независимом оценивании, вступительных испытаниях, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном испытании, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов "КРОК", а также кроме осуществления подтверждения квалификации моряков, проведения подготовки моряков, членов экипажей торговых судов, в том числе тех, которые осуществляют плавание по внутренним водным путям Украины, и проведения подготовки судоводителей малых / маломерных судов.

По состоянию на 3 июля в Украине лабораторно подтверждено 46 763 случая COVID-19, в частности за сутки 876.

Фото: МОН

По материалам: ukrinform.ru