В Украине — высокий риск вспышки полиомиелита

03.07.2020 15:08

Укринформ

Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита определила Украину в зоне высокого риска вспышки полиомиелита.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита (РКС) оценила риск передачи инфекции в случае ввоза дикого полиовируса или появления деривационного вакцинного полиовируса (cVDPV) в 41 страну региона. Риск в Украине был отнесен к категории высоких. По состоянию за 5 месяцев этого года только 30 % детей первого года жизни, требующих обязательных прививок, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что процент охвата прививками от полиомиелита в Украине является недостаточным для того, чтобы до конца года достичь 95%. Вакцинация — единственная возможность уберечься от осложнений, вызванных полиомиелитом. Согласно рекомендациям World Health Organization (WHO), если достаточное количество людей в стране является вакцинированными (более 95%), распространение вируса прекратится. И наоборот, если в стране дети остаются невакцинированными, это может привести к распространению вируса и новым случаям заболевания.

Полиомиелит — это острое инфекционное заболевание. Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего — через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый, но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

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В 2019 году в Украине было вакцинировано более 78% детей до года. Такой же показатель среди детей в возрасте до 18 месяцев. Среди детей 6 лет охват составил чуть более 80%. Также более 80% детей были вакцинированы и в возрастной группе 14 лет.

Полиомиелит характеризуется поражением центральной нервной системы и возникновением паралича, может привести к смерти.

Полиомиелит невозможно вылечить. Но именно вакцинация предотвращает эту смертельную опасную болезнь.

По материалам: ukrinform.ru