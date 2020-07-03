Укроборонпром окончательно выиграл суд в российской компании по холдингу “Артем”

03.07.2020 16:11

Укринформ

Верховный Суд Украины поставил точку в судебном споре ГАХК "Артем", входящая в состав ГК "Укроборонпром", и российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис"

Российская компания требовала от украинского производителя ракет уплатить средства по 4 решениям Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, сообщает пресс-служба концерна.

"2 июля 2020 года Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда отказал в признании и исполнении третьего арбитражного решения МКАС при ТПП РФ о взыскании с ГАХК "Артем" денежных средств на сумму более 115 тыс. долл. США в пользу российской компании АО "Авиа-ФЭД-Сервис". Таким образом, завод "Артем" выиграл в трех из четырех дел по заявлениям "Авиа-ФЭД-Сервис" об исполнении на территории Украины решений МКАС при ТПП Российской Федерации о взыскании с ГАХК "Артем" средств на общую сумму более 2,7 млн долл . США ", — говорится в сообщении.

Как отмечается, эти средства российская фирма пыталась взыскать с украинского предприятия по договорам о поставке в Россию продукции военного назначения, заключенным ГАХК "Артем" в 2012-2014 годах. Выполнение этих контрактов стало невозможным в связи с российской агрессией против Украины и применением к АО "Авиа-ФЭД-Сервис" персональных экономических санкций из-за угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

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В Укроборонпроме напомнили, что 26 июня 2020 года Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда отказал в признании и исполнении второго российского арбитражного решения о взыскании с ГАХК "Артем" денежных средств на сумму более 750 000 долл. США в пользу российской компании АО "Авиа-ФЭД-Сервис". Первое решение в пользу государственного "Артема" Верховный суд вынес в феврале этого года.

По материалам: ukrinform.ru