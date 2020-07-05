Украина вернет все свои территории — Зеленский

05.07.2020 10:14

Укринформ

Президент Владимир Зеленский верит, что Украина будет сильной, свободной, непобедимой и вернет все свои территории.

Об этом он заявил во время торжеств в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня рядом с нашей гордостью — фрегатом "Гетман Сагайдачный" стоит буксир "Яны Капу", возвращенные катера "Никополь" и "Бердянск", а в городах Краматорск и Славянск гордо реет желто-синий флаг. И все это дает мощный заряд силы и веры в то, что все у нас обязательно удастся. Мы вернем всех наших людей, мы вернем все наши территории, веру в правду и справедливость", — сказал Президент.

Он также поблагодарил бывших военнопленных моряков, которые стали живыми символами свободы и непокорности, показали всему миру, что "украинские моряки не знают слова страх, не знают слова невозможно, но знают, что такое доблесть, отвага и честь".

"Скоро почти год как наши ребята дома, они продолжают службу и защиту Украины, они живут, женятся и, я надеюсь, еще не раз будут радоваться рождению в своих семьях детей", — добавил Зеленский.

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Как сообщалось, 25 ноября 2018 года российские силовики возле берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Они находились в московском СИЗО.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требовала от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.

Суд ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить и дать возможность вернуться в Украину 24 захваченным морякам и 3 кораблям.

Россия заявила, что не признает компетентность этого приговора, и позиция Кремля относительно освобождения украинских моряков не изменилась.

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17 июля в Москве состоялось заседание о продлении ареста украинским военнопленным. Суд продлил арест 21 моряку до 24 октября, а трем раненым (Андрею Артеменко, Андрею Эйдеру, Василию Сороке) — до 26 октября 2019 года.

7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В частности, были освобождены 24 военнопленных моряка.

Впервые День ВМС Украины был отмечен в Севастополе 1 августа 1997 года. В этот день на бывших кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, которые перешли в состав ВМС Украины, были торжественно подняты военно-морские флаги Украины.

День ВМС ВС Украины был установлен по просьбе Военного Совета Военно-морских сил в честь первых широкомасштабных учений украинского военного флота «Море-96» (30 июля — 1 августа 1996 года), указом Президента от 17 августа 1996 года.

Впоследствии, согласно указу Президента Ющенко от 24 марта 2006 года День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины отмечался ежегодно в первое воскресенье июля. С 2012 года начали отмечать в последнее воскресенье июля. В 2015 году мы снова вернулись к празднованию Дня ВМС в первое воскресенье июля.

Ныне, в связи с российской оккупацией Крыма, штаб ВМС Украины находится в Одессе.

По материалам: ukrinform.ru