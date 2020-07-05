Украинцев не пропустили в аэропорту Афин в связи с карантинными ограничениями — МИД

05.07.2020 12:31

Укринформ

В аэропорту Афин прибывших из Украины пассажиров не пропустили в связи с карантинными ограничениями, действующими в Греции.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"Наши граждане не задержаны. Их не пропустили на въезд в страну в связи с действующими ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и выехал в аэропорт. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение", — отметил он.

Погорельцев отметил, что Посольство Украины в Греции занимается этим вопросом, и пообещал, что завтра по этому поводу "будет предоставлен развернутый комментарий".

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"В настоящее время могу посоветовать всем нашим гражданам, которые намерены путешествовать в этот непростой с точки зрения эпидемиологической ситуации период, планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации относительно возможности/порядке въезда в ту или иную иностранную страну", — подчеркнул он .

Ранее украинские СМИ сообщили, что в аэропорту Афин задержаны 17 граждан Украины, которые 4 июля днем ​​прибыли двумя рейсами — авиакомпании Ryanair и Wizz Air. Среди них есть двое детей 8 и 9 лет.

Как отмечалось, по прибытии во время паспортного контроля украиныам было отказано во въезде в страну и они были задержаны. По словам пассажиров, их в автозаке увезли в полицейский участок на территории аэропорта и разместили камерах, в том числе детей, где они провели ночь без воды и пищи.

По материалам: ukrinform.ru