На западе Украины сильные дожди, на востоке – невероятная жара: прогноз погоды на 7 июля 2020 года

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 7 июля погода в Украине сухой и знойной в восточных регионах, а на западе страны будут бушевать дожди.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погода в Украине в день Ивана-Купала будет разной в разных регионах. На это разнообразие будет оказывать влияние атмосферный фронт, который принесет в западные регионы сильные дожди. А в восточных регионах страны будет зной и жара.

Кроме того, по словам Натальи Диденко, из-за больших температурных контрастов в зоне атмосферного фронта сильная вероятность образования смерчей.

«Атмосферный фронт, связанный с циклоном Verena, прорвется к нам с дождями и грозами. Дожди в большинстве областей Украины могут переходить – внимание – в сильные ливни, а во время гроз возможны шквалы и град. Учитывая чрезвычайные контрасты в зоне фронта, от +18 до +38 градусов, есть вероятность смерчей!», – написала синоптик на своей странице в Facebook.

Жарче всего будет в Запорожской, Луганской, Харьковской и Николаевской областях. Там столбики термометров поднимутся до отметок в +36…+38 градусов.

Самой низкой температура воздуха будет во Львовской области, всего 17-19 градусов с плюсом.

Ветер будет северо-западный, 7–12 метров в секунду.

В Киеве днем тоже будет дождливо, но температура воздуха будет держаться на уровне +27…+29 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 6 июля 2020 года.