Пропуск граждан через линию соприкосновения: народный депутат сообщил точную дату, когда НВФ откроют КПВВ «Еленовка»

Народный депутат Украины Муса Магомедов, ссылаясь на источники, сообщил, что подконтрольные РФ НВФ планируют с 7 июля снова возобновить пропуск граждан через КПВВ «Еленовка».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал народного депутата.

По информации внефракционного народного депутата Украины Мусы Магомедова, НВФ планируют 7 июля начать пропуск людей через подконтрольный им КПВВ «Еленовка». Данную информацию он получил, по его словам, «из достаточно надежных источников».

Вот только по его словам, боевики планируют пропускать людей через КПВВ только по спискам. Кроме того, для того, чтобы покинуть оккупированную территорию, или же наоборот – въехать на территорию ОРДЛО, необходимо иметь «вескую причину».

Кроме того, по информации ресурса «Донбасский кейс», «власти» так называемой «ДНР» действительно планируют в ближайшее время открыть подконтрольный им пункт пропуска «Еленовка». Ресурс пишет, что желающих попасть на подконтрольную Украине территорию много. По информации, которой располагает ресурс, почти 7 тыс. человек подали заявки на выезд из ОРДЛО.

Автор публикации пишет, что пропуск граждан будет осуществляться по предварительно сформированным спискам, которые формирует организация «Здоровое движение».

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