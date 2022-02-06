Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», незаконные вооруженные формирования самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» заявили, что завтра, седьмого февраля, начнется пропуск людей через КПВВ «Еленовка» на въезд, а также выезд.

При этом сепаратисты отметили, что пропуск через КПВВ «Еленовка» будет осуществляться только согласно определенным условиям.

Так, людям, которые будут иметь желание выехать из территории временно оккупированных районов Донецкой области, нужно быть обязательно зарегистрированными на подконтрольной украинскому правительству территории. Для других лиц нужно иметь «разрешение» так называемого «межведомственного оперативного штаба».

Гражданам, которые будут иметь желание попасть через указанный пункт пропуска на территорию ОРДО, аналогично нужно иметь разрешение того же «штаба».

Как известно, ранее местные жители временно оккупированных территорий Востока Украины пожаловались на действия россиян при пересечении границы ОРДЛО с Российской Федерацией.