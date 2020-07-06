Вторым языком в Украине должен быть английский, а не русский — Данилов

06.07.2020 10:54

Укринформ

Единственным государственным языком в Украине должен быть украинский язык. Вторым языком, который должен изучаться с детского сада, должен быть английский.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью Украинской правде.

«Вопрос языка — это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакой второй, русский, у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его надо знать. Если мы говорим об Украине — это должен быть только государственный украинский язык.

Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь», — отметил Данилов.

Читайте также: Кабмин примет окончательное решение относительно языкового омбудсмена — МКИП

Как сообщал Укринформ, 3 октября 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ № 733/2019 опубликован на сайте главы государства.

По материалам: ukrinform.ru