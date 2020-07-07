Девять областей не готовы к ослаблению карантина – Минздрав
Девять областей не готовы к ослаблению карантина – Минздрав
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07.07.2020 11:47
Укринформ
По состоянию на 7 июля девять регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.
Данные относительно определенных критериев из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.
Как отметили в Минздраве регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из таких признаков:
— загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;
— среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 000 населения в течение последних семи дней;
— коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;
— показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.
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Усиление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации в регионе признаков для усиления противоэпидемических мер согласно сведениям, опубликованным на официальном веб-сайте Министерства здравоохранения.
Как сообщал Укринформ, за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 564 новых случая заболевания COVID-19. В целом в Украине лабораторно подтверждено 49 607 случаев заболевания COVID-19.
По материалам: ukrinform.ru