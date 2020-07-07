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Институт нацпамяти начал кампанию к шестой годовщине освобождения городов Донбасса

07.07.2020 13:06

Укринформ

Украинский институт национальной памяти начал информационную кампанию к 6-летию освобождения городов Востока Украины.

Об этом сообщается на сайте УИНП.

Как напомнили в Институте национальной памяти, в феврале 2014 года началась российско-украинская война. Агрессия путинской России стартовала с оккупации и аннексии Крыма, массированных артиллерийских обстрелов из территории РФ и открытого вторжения российской регулярной армии на восток Украины. Наступление войск РФ удалось остановить благодаря совместным усилиям украинцев, которые стали на защиту государства в рядах ВСУ, Нацгвардии Украины, добровольческих формирований и массового волонтерского движения. Украинские военные одержали ряд важных побед, которые помешали оккупантам полностью захватить Донецкую и Луганскую области и продвинуться вглубь территории Украины.

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В июне 2014 года силы АТО начали активные действия против незаконных вооруженных формирований, провели операции для сужения круга изоляции, блокирования поставки террористическим группировкам вооружения, человеческих ресурсов, очистки от оккупантов украинских территорий и установления контроля над ними.

«6 лет тому назад были освобождены такие города Донецкой области: Лиман (4 июня), Мариуполь (13 июня), Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка (5 июля), Бахмут (6 июля), Северск (12 июля), Торецк (21 июля), Авдеевка (30 июля), Красногоровка (1 августа), Марьинка (5 августа) и Луганской области: Счастье (14 июня), Рубежное (21 июля), Северодонецк (22 июля), Лисичанск (24 июля ), Миусинск (8 августа), Горное (13 августа). Были также освобождены и другие населенные пункты в этих областях», — отметили в УИНП.

По материалам: ukrinform.ru