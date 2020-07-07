В пяти областях Украины не выявили ни одного случая COVID-19 за сутки

07.07.2020 11:17

Укринформ

В пяти областях Украины за сутки не выявлено ни одного нового случая коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавирусной болезни.

По состоянию на 7 июля в Хмельницкой, Черниговской, Николаевской, Сумской и Херсонской области не выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусом.

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Как свидетельствуют данные системы мониторинга, больше всего заболевших COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области — 144, Закарпатской — 83, и Киеве — 63.

Как сообщалось, по состоянию на 7 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 607 случая COVID-19, за сутки — 564 новых.

По материалам: ukrinform.ru