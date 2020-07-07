Все были в зоне риска: в МОЗ рассказали о новых смертях от коронавируса
За вчерашний день, 6 июля, в Украине была зафиксирована 21 смерть от коронавируса. В Минздраве уверяют, что все умершие имели сопутствующие болезни и были в зоне риска.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт президента.
Глава МОЗ Максим Степанов во время совещания у главы государства прокомментировал ситуация со смертностью от COVID-19 в стране:
«У нас становится меньше больных, у которых проявляется пневмония. Все, кто скончался от коронавируса за прошедшие сутки, а это 21 человек, находились в зоне риска и имели сопутствующие болезни».
Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.
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