Все были в зоне риска: в МОЗ рассказали о новых смертях от коронавируса

Общество
Христина Качоровська0
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За вчерашний день, 6 июля, в Украине была зафиксирована 21 смерть от коронавируса. В Минздраве уверяют, что все умершие имели сопутствующие болезни и были в зоне риска.

Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине. Фото — dw.com

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт президента.

Глава МОЗ Максим Степанов во время совещания у главы государства прокомментировал ситуация со смертностью от COVID-19 в стране:

«У нас становится меньше больных, у которых проявляется пневмония. Все, кто скончался от коронавируса за прошедшие сутки, а это 21 человек, находились в зоне риска и имели сопутствующие болезни».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.


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