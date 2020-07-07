Зеленский торопит с открытием нового корпуса Охматдета

07.07.2020 13:32

Укринформ

Президент Владимир Зеленский ожидает скорейшего открытия отделений Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», которое перенеслось с 1 июня на конец июля в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом шла речь во время традиционного селекторного совещания, сообщает пресс-служба главы государства.

«Да, было сложно завершить все с развитием коронавирусной пандемии. Но мы сейчас достаточно стабилизировали ситуацию и экономически, и в сфере здравоохранения. Поэтому надо ускорить открытие для лечения украинских детей в лучшей нашей детской больнице «Охматдет», — отметил Зеленский.

Как сообщалось, строительство нового лечебно-диагностического комплекса НДСБ «Охматдет» началось в 2011 году, но с 2013-го было остановлено. В 2016 году строительство возобновили. По решению Кабинета министров проект был разделен на два пусковых комплекса: 23,5 тыс. кв. м и 43,5 тыс. кв. м соответственно.

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Первая часть нового корпуса Охматдета была открыта в апреле 2019 года. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами. Ожидается, что весь комплекс обновленного Охматдета будет насчитывать несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение.

7 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что отсрочка открытия новой очереди Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" связана с тем, что в условиях коронакризиса возникла задержка с поставкой импортного медицинского оборудования. Сейчас оборудование уже поставляется.

Фото: ОП

По материалам: ukrinform.ru