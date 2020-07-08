Большинство украинцев хотели бы видеть Епифания главой объединенной Православной церкви

Опрос

08.07.2020 21:36

Укринформ

Большинство украинцев хотели бы видеть митрополита Епифания предстоятелем объединенной Православной церкви в случае объединения Православной церкви Украины с Украинской Греко-Католической церковью и Украинской православной церковью Московского патриархата.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии.

"После создания Православной Церкви Украины и предоставления ей Томоса среди отдельных экспертов, политиков, обычных граждан продолжаются обсуждения вопроса о возможном объединении всех нынешних основных церквей (православной церкви Украины, Украинской Православной церкви Московского патриархата и Украинской Греко-Католической церкви) или православных церквей. Во время интервью респондентам предлагалось ответить на вопрос, кого из нынешних предстоятелей они хотели бы видеть во главе объединенной Церкви", — говорится в сообщении.

Так, для воображаемой ситуации объединения Православной церкви Украины и Украинской Православной церкви Московского патриархата респонденту предлагались варианты Епифаний и Онуфрий (или респондент мог назвать свой собственный вариант).

"В таком случае среди всех респондентов 25,6% выбрали Епифания, 12,2% — Онуфрия. Еще 1,2% назвали другой ответ, а остальные респонденты не смогли или отказались ответить на вопрос. Также данные можно рассчитать к тем, кто определился с выбором. Таким образом, 65,7% выбирают Епифания, 31,4% — Онуфрия", — отмечается в результатах опроса.

Кроме того, респондентам предлагалась воображаемая ситуация объединения Православной церкви Украины, Украинской Православной церкви Московского патриархата и Украинской Греко-Католической церкви. Респонденту предлагались варианты Епифаний, Онуфрий и Святослав Шевчук (или респондент мог назвали свой собственный вариант).

"Больше всего респондентов — 20,2% среди всех опрошенных — хотели бы видеть (предстоятелем — ред.) Епифания. Онуфрий и Святослав Шевчук «делят» второе место с примерно одинаковым результатом (соответственно, 10,5% и 9,4%, разница в пределах погрешности). Еще 0,5% респондентов назвали другой ответ, а остальные респонденты не смогли или отказались отвечать на вопросы. Если рассчитывать проценты только к тем, кто определился со своим мнением, 49,7% выбирают Епифания, 25,8% — Онуфрия, 23,2% — Святослава Шевчука", — свидетельствуют данные опроса.

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С 24 по 30 июня 2020 года КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властями Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 2000 интервью.

По материалам: ukrinform.ru