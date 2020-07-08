Кабмин добавил на пенсии почти 30 миллиардов гривен: бюджет Пенсионного фонда растет

Главное Общество
Ник Петров0
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С целью недопущения роста дефицита Пенсионного фонда и обеспечения своевременных выплат пенсий, Кабинет министров Украины в среду 8 июля принял решение о выделении ПФУ 29,7 млрд гривен.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на korrespondent.net.

Кабмин выделил ПФУ около 30 млрд гривен.
Кабмин покрыл дефицит Пенсионного фонда почти на 30 млрд гривен. Фото: korrespondent.net.

Рост дефицита ПФУ обусловлен кризисом, вызванным эпидемией коронавируса в стране.

В соответствии с документом, в 2020 году доходы ПФУ вырастут с 448,4 млрд гривен до 481,5 млрд гривен, в том числе собственные доходы фонда увеличатся с 325,4 млрд гривен до 338,9 млрд гривен.

Бюджетом Пенсионного фонда в том числе учтены 10 млрд гривен, которые были израсходованы на выплату по 1000 гривен пенсионерам в апреле текущего года.

Кроме всего, Кабмином принято решение о сокращении работников ПФУ на 5% — с 47 585 до 45 231 работника, что даст экономию порядка 60 миллионов гривен.

Ранее сообщалось о том, как можно выйти на пенсию досрочно.


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