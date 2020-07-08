Кабмин добавил на пенсии почти 30 миллиардов гривен: бюджет Пенсионного фонда растет

С целью недопущения роста дефицита Пенсионного фонда и обеспечения своевременных выплат пенсий, Кабинет министров Украины в среду 8 июля принял решение о выделении ПФУ 29,7 млрд гривен.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на korrespondent.net.

Рост дефицита ПФУ обусловлен кризисом, вызванным эпидемией коронавируса в стране.

В соответствии с документом, в 2020 году доходы ПФУ вырастут с 448,4 млрд гривен до 481,5 млрд гривен, в том числе собственные доходы фонда увеличатся с 325,4 млрд гривен до 338,9 млрд гривен.

Бюджетом Пенсионного фонда в том числе учтены 10 млрд гривен, которые были израсходованы на выплату по 1000 гривен пенсионерам в апреле текущего года.

Кроме всего, Кабмином принято решение о сокращении работников ПФУ на 5% — с 47 585 до 45 231 работника, что даст экономию порядка 60 миллионов гривен.

Ранее сообщалось о том, как можно выйти на пенсию досрочно.