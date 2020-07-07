Как выйти на пенсию досрочно: в ПФУ разъяснили механизм

Для украинцев появилась возможность выхода на пенсию досрочно, а именно до достижения возраста 60 лет.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на kurs.com.ua.

Причем, это касается всех граждан вне зависимости от рода деятельности. Есть только два условия: первое – такая возможность появится начиная с 2028 года; второе условие – для этого нужно будет иметь приличный стаж.

Как разъяснили в Пенсионном фонде, в 2028 году в Украине завершится пенсионная реформа, касающаяся страхового стажа. И с того момента, все граждане Украины, имеющие стаж 40 лет смогут выходить на пенсию до достижения 60 лет.

Следует напомнить, что в 2020 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь страховой стаж 27 лет, а к 2028 году он увеличится до 35 лет.

Также с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст женщин сравняется с мужским и составит 60 лет.

При желании и наличии возможности, человек может докупить себе стаж в общем количестве до 5 лет. 1 год стажа в таком случае обойдется примерно в 25 тысяч гривен.

Ранее сообщалось о том, что в Украине повышают минимальную зарплату, пенсионеров тоже порадуют.