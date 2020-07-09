Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 9 июля
По последним данным в Украине число заболевших превысило отметку в 51 тысячу. В мире COVID-19 заразились более 12 миллионов людей.
Об этом пишет «НБН«.
По информации от СНБО в Украине за вчерашний день подтвердили ещё 810 новых случаев коронавируса. Теперь общее число зараженных в нашей стране становит 51 224, из которых:
- умерли — 1 327 (+ 21 за день)
- вылечились — 23 784 (+ 665 за день)
- продолжают лечение — 26 113
Уже второй день подряд в стране снова фиксируется более 800 новых случаев за сутки. При этом и число выздоровевших за день остается довольно высоким, что не может не радовать.
В областях и Киеве насчитывается такое число заболевших:
- Львовская область — 6 681 (+ 119)
- г. Киев — 5 872 (+ 93)
- Черновицкая область — 5 074 (+ 23)
- Ровенская область — 4 380 (+ 76)
- Закарпатская область — 3 622 (+ 89)
- Киевская область — 2 895 (+ 42)
- Волынская область — 2 875 (+ 50)
- Ивано-Франковская область — 2 857 (+ 60)
- Харьковская область — 2 521 (+ 55)
- Тернопольская область — 2 153 (+ 11)
- Одесская область — 2 052 (+ 65)
- Винницкая область — 2 021 (+19)
- Житомирская область — 1 500 16
- Днепропетровская область — 1 130 (+ 10)
- Хмельницкая область — 865 (+ 2)
- Донецкая область — 749 (+ 36)
- Черкасская область — 707 (+ 12)
- Кировоградская область — 669 (+ 5)
- Запорожская область — 605 (+ 6)
- Черниговская область — 585 (+ 7)
- Николаевская область— 465 (+ 2)
- Сумская область — 328 (+ 5)
- Полтавская область — 327 (+ 1)
- Херсонская область — 201 (+ 0)
- Луганская область — 90 (+ 3)
Снова наибольшее число заболевших выявлено во Львовской области. Также высокий прирост зафиксирован в Киеве, Закарпатской и Ровенской областях. Ни единого нового случая не обнаружено лишь в Херсонской области.
Что же касается ситуации с COVID-19 в мире, то на сегодняшний день насчитывается 12 170 845 (+ 214 781 за день). Из этого числа:
- умерли — 552 129 (+ 5 378)
- вылечились — 7 070 229 (+ 167 687 за день)
Больше всего заболевших зафиксировано в:
- США — 3 158 932
- Бразилия — 1 716 196
- Индия — 769 150
- Россия — 700 792
- Перу — 312 911
- Чили — 303 083
- Испания — 299 593
- Великобритания — 286 979
- Мексика — 275 003
- Иран — 248 379
- Италия — 242 149
- Пакистан — 240 848
- ЮАР — 224 665
- Саудовская Аравия — 220 144
- Турция — 208 938
- Франция — 206 072
- Германия — 198 765
- Бангладеш — 172 134
- Колумбия — 128 638
- Канада — 108 334
- Катар — 101 553
Напомним, ранее мы сообщали, что в ВОЗ не исключают, что коронавирусом можно заразиться через воздух.