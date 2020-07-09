Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 9 июля

По последним данным в Украине число заболевших превысило отметку в 51 тысячу. В мире COVID-19 заразились более 12 миллионов людей.

Об этом пишет «НБН«.

По информации от СНБО в Украине за вчерашний день подтвердили ещё 810 новых случаев коронавируса. Теперь общее число зараженных в нашей стране становит 51 224, из которых:

умерли — 1 327 (+ 21 за день) вылечились — 23 784 (+ 665 за день) продолжают лечение — 26 113

Уже второй день подряд в стране снова фиксируется более 800 новых случаев за сутки. При этом и число выздоровевших за день остается довольно высоким, что не может не радовать.

В областях и Киеве насчитывается такое число заболевших:

Львовская область — 6 681 (+ 119)

г. Киев — 5 872 (+ 93)

Черновицкая область — 5 074 (+ 23)

Ровенская область — 4 380 (+ 76)

Закарпатская область — 3 622 (+ 89)

Киевская область — 2 895 (+ 42)

Волынская область — 2 875 (+ 50)

Ивано-Франковская область — 2 857 (+ 60)

Харьковская область — 2 521 (+ 55)

Тернопольская область — 2 153 (+ 11)

Одесская область — 2 052 (+ 65)

Винницкая область — 2 021 (+19)

Житомирская область — 1 500 16

Днепропетровская область — 1 130 (+ 10)

Хмельницкая область — 865 (+ 2)

Донецкая область — 749 (+ 36)

Черкасская область — 707 (+ 12)

Кировоградская область — 669 (+ 5)

Запорожская область — 605 (+ 6)

Черниговская область — 585 (+ 7)

Николаевская область— 465 (+ 2)

Сумская область — 328 (+ 5)

Полтавская область — 327 (+ 1)

Херсонская область — 201 (+ 0)

Луганская область — 90 (+ 3)

Снова наибольшее число заболевших выявлено во Львовской области. Также высокий прирост зафиксирован в Киеве, Закарпатской и Ровенской областях. Ни единого нового случая не обнаружено лишь в Херсонской области.

Что же касается ситуации с COVID-19 в мире, то на сегодняшний день насчитывается 12 170 845 (+ 214 781 за день). Из этого числа:

умерли — 552 129 (+ 5 378) вылечились — 7 070 229 (+ 167 687 за день)

Больше всего заболевших зафиксировано в:

США — 3 158 932

Бразилия — 1 716 196

Индия — 769 150

Россия — 700 792

Перу — 312 911

Чили — 303 083

Испания — 299 593

Великобритания — 286 979

Мексика — 275 003

Иран — 248 379

Италия — 242 149

Пакистан — 240 848

ЮАР — 224 665

Саудовская Аравия — 220 144

Турция — 208 938

Франция — 206 072

Германия — 198 765

Бангладеш — 172 134

Колумбия — 128 638

Канада — 108 334

Катар — 101 553

Напомним, ранее мы сообщали, что в ВОЗ не исключают, что коронавирусом можно заразиться через воздух.