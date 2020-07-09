Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 9 июля

Главное Общество
Христина Качоровська0
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По последним данным в Украине число заболевших превысило отметку в 51 тысячу. В мире COVID-19 заразились более 12 миллионов людей.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — suspilne.media

Об этом пишет «НБН«.

По информации от СНБО в Украине за вчерашний день подтвердили ещё 810 новых случаев коронавируса. Теперь общее число зараженных в нашей стране становит 51 224, из которых:

  1. умерли — 1 327 (+ 21 за день)
  2. вылечились — 23 784 (+ 665 за день)
  3. продолжают лечение — 26 113

Уже второй день подряд в стране снова фиксируется более 800 новых случаев за сутки. При этом и число выздоровевших за день остается довольно высоким, что не может не радовать.

В областях и Киеве насчитывается такое число заболевших:

  • Львовская область — 6 681 (+ 119)
  • г. Киев — 5 872 (+ 93)
  • Черновицкая область — 5 074 (+ 23)
  • Ровенская область — 4 380 (+ 76)
  • Закарпатская область — 3 622 (+ 89)
  • Киевская область — 2 895 (+ 42)
  • Волынская область — 2 875 (+ 50)
  • Ивано-Франковская область — 2 857 (+ 60)
  • Харьковская область — 2 521 (+ 55)
  • Тернопольская область — 2 153 (+ 11)
  • Одесская область — 2 052 (+ 65)
  • Винницкая область — 2 021 (+19)
  • Житомирская область — 1 500 16
  • Днепропетровская область — 1 130 (+ 10)
  • Хмельницкая область — 865 (+ 2)
  • Донецкая область — 749 (+ 36)
  • Черкасская область — 707 (+ 12)
  • Кировоградская область — 669 (+ 5)
  • Запорожская область — 605 (+ 6)
  • Черниговская область — 585 (+ 7)
  • Николаевская область— 465 (+ 2)
  • Сумская область — 328 (+ 5)
  • Полтавская область — 327 (+ 1)
  • Херсонская область — 201 (+ 0)
  • Луганская область — 90 (+ 3)

Снова наибольшее число заболевших выявлено во Львовской области. Также высокий прирост зафиксирован в Киеве, Закарпатской и Ровенской областях. Ни единого нового случая не обнаружено лишь в Херсонской области.

Что же касается ситуации с COVID-19 в мире, то на сегодняшний день насчитывается 12 170 845 (+ 214 781 за день). Из этого числа:

  1. умерли — 552 129 (+ 5 378)
  2. вылечились — 7 070 229 (+ 167 687 за день)

Больше всего заболевших зафиксировано в:

  • США — 3 158 932
  • Бразилия — 1 716 196
  • Индия — 769 150
  • Россия — 700 792
  • Перу — 312 911
  • Чили — 303 083
  • Испания — 299 593
  • Великобритания — 286 979
  • Мексика — 275 003
  • Иран — 248 379
  • Италия — 242 149
  • Пакистан — 240 848
  • ЮАР — 224 665
  • Саудовская Аравия — 220 144
  • Турция — 208 938
  • Франция — 206 072
  • Германия — 198 765
  • Бангладеш — 172 134
  • Колумбия — 128 638
  • Канада — 108 334
  • Катар — 101 553

Напомним, ранее мы сообщали, что в ВОЗ не исключают, что коронавирусом можно заразиться через воздух.


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