Медиарух поддерживает законопроект о медиа — с определенными правками

Заявление

09.07.2020 10:59

Укринформ

Медирух «Медиа за осознанный выбор» и его организации-участницы выразили поддержку законопроекту «О медиа», подготовленному к повторному первому чтению, но призывают исправить ряд положений, которые вызвали негативную реакцию со стороны медиасообщества.

Об этом говорится в заявлении Медиаруха, сообщает «Детектор медиа».

«Мы отмечаем существенную работу и большие изменения по сравнению с редакцией проекта закона «О медиа», который был представлен на первое чтение (№ 2693 от 27.12.2019). Мы всячески приветствуем включение в указанный проект защиту украинского языка, внедрение декоммунизации, ограничение информационного влияния со стороны государства-агрессора, исключение из структуры собственности спрятанных в оффшорных зонах собственников и т.д.», — подчеркивается в заявлении.

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В то же время Медиарух обращает внимание, что данный проект имеет определенные положения, которые вызвали негативную реакцию со стороны медиасообщества, и отметил, что в редакции к повторному первому чтению эти положения остались неизменными или получили только косметические изменения.

Главными проблемами, заложенными в проект закона «О медиа», по мнению Медиаруха, являются: слишком широкие полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по регулированию и контролю за распространением информации, причем не только в отношении телерадиовещателей, но и по поводу любой информационной деятельности, включая распространение информации печатными СМИ, незарегистрированными онлайн-медиа, блогерами и корреспондентами социальных сетей; внедрение института сорегулирования без четкого определения полномочий участников такого сорегулирования и разделения полномочий между ними; чисто декларативные нормы по соблюдению профессиональных стандартов журналистики; сохранение старых неэффективных норм законодательства, которые должны предупреждать чрезмерную концентрацию аудиовизуальних медиа в руках одного владельца.

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Учитывая вышеизложенное, Медиарух обращается к народным депутатам с просьбой доработать проект закона «О медиа», подготовленный к повторному первому чтению (№2693-д от 02.07.2020).

Со своей стороны медийные общественные организации, которые входят в Медиарух, готовят свои предложения с правками к данному законопроекту, готовы предоставить их рабочей группе и народным депутатам и планируют обнародовать свои предложения в ближайшее время.

Как сообщал Укринформ, 19 мая Верховная Рада отправила в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на повторное первое чтение законопроект №2693 «О медиа».

Ранее, 30 апреля, гуманитарный комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении направить его на повторное первое чтение. В частности, предлагалось на базе основного и альтернативного законопроектов подготовить новую редакцию проекта закона о медиа с учетом замечаний и предложений экспертов Совета Европы, ведущих ассоциаций медийной индустрии и общественных организаций медийной сферы.

Законопроект №2693 "О медиа" зарегистрирован в ВР 27 декабря 2019 года. Он предлагает ввести совместное регулирование в сфере медиа как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.

1 июля гуманитарный комитет рекомендовал Раде принять за основу доработанный законопроект "О медиа" (№2693-д).

По материалам: ukrinform.ru