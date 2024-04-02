Во время брифинга представитель оборонного ведомства США заявила, что по данным Вашингтона Северная Корея продолжает предоставлять государству-террористу военную помощь, информирует «НБН».

По словам чиновницы, поставки оружия из КНДР в Российскую Федерацию продолжают расти. Она не стала уточнять, что именно государство-террорист получает от Пхеньяна, напомнив, что оборонное ведомство США ранее сообщало эту информацию общественности.

Однако заместитель спикера Пентагона отметила, что на этот раз идет речь о передаче Москве различных вооружений. Представитель Минобороны добавила, что российское руководство обращается к Ирану и КНДР, чтобы получить поддержку для продолжения боевых действий в Украине. Поэтому Вашингтон продолжит стоять с Киевом столько, сколько понадобится.

Напомним, в Государственном департаменте США раскрыли масштабы поставок вооружения в Российскую Федерацию из Северной Кореи за полгода.