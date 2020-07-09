МКИП поможет заповедникам в промоции и реставрации – Ткаченко

09.07.2020 18:59

Укринформ

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) будет помогать заповедникам увеличить количество посетителей, а также рассмотрит вопрос о реставрации.

Об этом сообщил глава МКИП Александр Ткаченко в Facebook после общения с руководителями заповедников на платформе Zoom.

«Буду ждать от руководителей прогнозы финансового плана до конца года. А дальше будем работать над увеличением количества туристов и посетителей. Также будем усиливать их информационную поддержку. Ее предоставим. А еще будем инвестировать в промо и маркетинг. Наш национальный проект «Большое строительство», который поддержал Президент, поможет в этом», — написал Ткаченко.

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По его словам, за период карантина потери в этой сфере являются значительными, особенно по количеству посетителей и спроса на экскурсии. В среднем количество посетителей уменьшилось в два раза, а доходы — в 1,5 раза. Однако некоторые заповедники уже вернулись в более-менее стабильный график, соблюдая все санитарные требования.

«В ближайшее время отдельно пообщаюсь лично с руководителями: о необходимой проектной документации и какой объем средств необходим для полной реставрации», — добавил министр.

По его убеждению, командная работа позволит рассчитывать не только на государственную поддержку, но и на западных партнеров и привлечение государственно-частного партнерства.

По материалам: ukrinform.ru