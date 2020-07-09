В Украине будут по-новому выплачивать пенсии: ПФУ обновил финансовую систему

Общество
Родион Власов0
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Стало известно о том, что с 1 июля 2020 года Пенсионный фонд Украины решил внедрить обновленную услугу по своим сервисам. Эксперты поработали над тем, чтобы назначение пенсии производилось автоматическим путем.

Деньги
Деньги. Фото – 24tv.ua

Об этой информации сообщил «Главком», передает «НБН».

Отмечается, что украинским пенсионерам совсем не обязательно обращаться в ПФУ или лично посещать этот орган. Достаточно будет ознакомиться с необходимой информацией, чтобы получить финансовые средства. Новый сервис позволит украинцам предоставить соответствующие для назначения пенсии данные предварительно. То же самое касается проверки уже имеющейся в ПФУ информации.

Известно, что данная услуга предоставляется с помощью средств интернет-портала с использованием квалифицированной электронной подписи.

В ПФУ сообщили, что в сервисе необходимо прежде всего авторизоваться. Для этого нужно перейти на вебпортал Фонда, где будут указаны атрибуты анкеты. Именно ее нужно заполнить, а затем отправить в орган ПФУ. Если же возникнут сложности, то специалисты, как заявляют в ПФУ, всегда готовы помочь разобраться в новом сервисе.

Напомним, какая судьба ждет Донбасс – Царев озвучил неутешительное будущее для «Л/ДНР».


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