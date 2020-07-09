В Украине будут по-новому выплачивать пенсии: ПФУ обновил финансовую систему

Стало известно о том, что с 1 июля 2020 года Пенсионный фонд Украины решил внедрить обновленную услугу по своим сервисам. Эксперты поработали над тем, чтобы назначение пенсии производилось автоматическим путем.

Об этой информации сообщил «Главком», передает «НБН».

Отмечается, что украинским пенсионерам совсем не обязательно обращаться в ПФУ или лично посещать этот орган. Достаточно будет ознакомиться с необходимой информацией, чтобы получить финансовые средства. Новый сервис позволит украинцам предоставить соответствующие для назначения пенсии данные предварительно. То же самое касается проверки уже имеющейся в ПФУ информации.

Известно, что данная услуга предоставляется с помощью средств интернет-портала с использованием квалифицированной электронной подписи.

В ПФУ сообщили, что в сервисе необходимо прежде всего авторизоваться. Для этого нужно перейти на вебпортал Фонда, где будут указаны атрибуты анкеты. Именно ее нужно заполнить, а затем отправить в орган ПФУ. Если же возникнут сложности, то специалисты, как заявляют в ПФУ, всегда готовы помочь разобраться в новом сервисе.

Напомним, какая судьба ждет Донбасс – Царев озвучил неутешительное будущее для «Л/ДНР».