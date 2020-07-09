В Украине лишь 30% детей до года прошли все прививки – Степанов

09.07.2020 09:53

Укринформ

Детям до года обязательно необходимо провести все прививки в соответствии с Календарем прививок.

На этом акцентировал внимание министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 9 июля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вакцинация очень важна, особенно я обращаюсь к родителям, у которых есть маленькие дети (в возрасте) до года, о проведении соответствующей иммунизации своих детей. Если посмотреть на статистику, то только 30% детей прошли все три прививки в соответствии с графиком. Обращаюсь к родителям пройти эту иммунизацию. Страна всем обеспечена, соответствующие вакцины есть в регионах", — сказал Степанов.

Он добавил, что, по оперативным данным, в июне по сравнению с маем количество прививок детей увеличилось — сейчас Минздрав уточняет эту информацию.

Как сообщал Укринформ, Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита (РКС) отнесла Украину к категории стран с высоким риском передачи инфекции в случае ввоза дикого полиовируса или появления деривата вакцинного полиовируса (cVDPV).

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За 5 месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, которым необходимы обязательные прививки, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита.

По материалам: ukrinform.ru