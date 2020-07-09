Участники ВНО сегодня сдают историю Украины

09.07.2020 09:32

Укринформ

В четверг, 9 июля, состоится тестирование по истории Украины, которое будут сдавать более 264 тысяч человек.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования

"Более 264 тысяч человек в 1115 пунктах тестирования в течение 150 минут будут выполнять задания сертификационной работы по истории Украины. Тест насчитывает 60 заданий, за правильное выполнение которых можно набрать 94 балла", — говорится в сообщении.

В УЦОКО напоминают, что допуск участников к пунктам тестирования начнется в 9:50 и продолжится до 10:50.

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Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов: оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании.

Как сообщал Укринформ, с 25 июня по 17 июля в Украине продолжается основная сессия внешнего независимого оценивания. Абитуриенты уже сдали тесты по математике, украинскому языку и литературе, иностранным языкам, физике.

По материалам: ukrinform.ru