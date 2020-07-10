Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 10 июля

Главное Общество
Христина Качоровська0
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В Украине за сутки снова выявили более 800 новых заболевших. Но, вместе с этим, впервые с начала эпидемии за день зафиксировано более 1000 выздоровевших.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус. Фото — vedomosti.ru

Об этом передает «НБН«.

Согласно данным СНБО в Украине за вчерашний день было зафиксировано 819 новых случаев COVID-19. Теперь общее число зараженных в Украине выросло к 52 043. Из них:

  1. умерли — 1 345 (+ 18 за день)
  2. вылечились — 24 800 (+ 1 016 за день)
  3. продолжают лечение — 25 898

Это впервые, с начала эпидемии коронавируса в Украине, за сутки выявили больше 1000 выздоровевших от опасного вируса.

Ситуация с заболевшими в регионах и столице такова:

  • Львовская область — 6 763 (+ 82)
  • г. Киев — 5 990 (+ 118)
  • Черновицкая область — 5 096 (+ 22)
  • Ровенская область — 4 454 (+ 74)
  • Закарпатская область — 3 734 (+ 112)
  • Киевская область — 2 940 (+ 45)
  • Волынская область — 2 932 (+ 57)
  • Ивано-Франковская область — 2 915 (+ 58)
  • Харьковская область — 2 577 (+ 56)
  • Тернопольская область — 2 174 (+ 21)
  • Одесская область — 2 108 (+ 56)
  • Винницкая область — 2 060 (+ 39)
  • Житомирская область — 1 512 (+12)
  • Днепропетровская область — 1 137 (+ 7)
  • Хмельницкая область — 881 (+ 16)
  • Донецкая область — 751 (+ 2)
  • Черкасская область — 725 (+ 18)
  • Кировоградская область — 670 (+ 1)
  • Запорожская область — 610 (+ 5)
  • Черниговская область — 592 (+ 7)
  • Николаевская область— 467 (+ 2)
  • Сумская область — 332 (+ 4)
  • Полтавская область — 330 (+ 3)
  • Херсонская область — 203 (+ 2)
  • Луганская область — 90 (+ 0)

Впервые за несколько недель Львовская область перестала быть регионом с наибольшим суточным приростом заболевших. Сегодня первенство по числу новых заражённых легло на Киев (+ 118) и Закарпатскую область (+ 112). Только в Луганской области не выявлено ни одного нового случая коронавируса.

В мире на сегодняшний день зафиксировано 12 394 709 (+ 223 864 за день) зараженных COVID-19. Из этого количества:

  1. умерли — 557 510 (+ 5 381 за день)
  2. вылечились — 7 225 129 (+ 154 900 за день)

Больше всего зараженных опасным вирусом зафиксировано в:

  • США — 3 219 999
  • Бразилия — 1 759 103
  • Индия — 795 605
  • Россия — 707 301
  • Перу — 316 448
  • Чили — 306 216
  • Испания — 300 136
  • Великобритания — 287 621
  • Мексика — 282 283
  • Иран — 250 458
  • Пакистан — 243 599
  • Италия — 242 363
  • ЮАР — 238 339
  • Саудовская Аравия — 223 327
  • Турция — 209 962
  • Франция — 207 356
  • Германия — 199 198
  • Бангладеш — 175 494
  • Колумбия — 133 973
  • Канада — 108 656
  • Катар — 102 110

Напомним, ранее Зеленский заявил, что надеется, что в Украине не будет второй волны эпидемии коронавируса.


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