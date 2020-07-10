Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 10 июля

В Украине за сутки снова выявили более 800 новых заболевших. Но, вместе с этим, впервые с начала эпидемии за день зафиксировано более 1000 выздоровевших.

Об этом передает «НБН«.

Согласно данным СНБО в Украине за вчерашний день было зафиксировано 819 новых случаев COVID-19. Теперь общее число зараженных в Украине выросло к 52 043. Из них:

умерли — 1 345 (+ 18 за день) вылечились — 24 800 (+ 1 016 за день) продолжают лечение — 25 898

Это впервые, с начала эпидемии коронавируса в Украине, за сутки выявили больше 1000 выздоровевших от опасного вируса.

Ситуация с заболевшими в регионах и столице такова:

Львовская область — 6 763 (+ 82)

г. Киев — 5 990 (+ 118)

Черновицкая область — 5 096 (+ 22)

Ровенская область — 4 454 (+ 74)

Закарпатская область — 3 734 (+ 112)

Киевская область — 2 940 (+ 45)

Волынская область — 2 932 (+ 57)

Ивано-Франковская область — 2 915 (+ 58)

Харьковская область — 2 577 (+ 56)

Тернопольская область — 2 174 (+ 21)

Одесская область — 2 108 (+ 56)

Винницкая область — 2 060 (+ 39)

Житомирская область — 1 512 (+12)

Днепропетровская область — 1 137 (+ 7)

Хмельницкая область — 881 (+ 16)

Донецкая область — 751 (+ 2)

Черкасская область — 725 (+ 18)

Кировоградская область — 670 (+ 1)

Запорожская область — 610 (+ 5)

Черниговская область — 592 (+ 7)

Николаевская область— 467 (+ 2)

Сумская область — 332 (+ 4)

Полтавская область — 330 (+ 3)

Херсонская область — 203 (+ 2)

Луганская область — 90 (+ 0)

Впервые за несколько недель Львовская область перестала быть регионом с наибольшим суточным приростом заболевших. Сегодня первенство по числу новых заражённых легло на Киев (+ 118) и Закарпатскую область (+ 112). Только в Луганской области не выявлено ни одного нового случая коронавируса.

В мире на сегодняшний день зафиксировано 12 394 709 (+ 223 864 за день) зараженных COVID-19. Из этого количества:

умерли — 557 510 (+ 5 381 за день) вылечились — 7 225 129 (+ 154 900 за день)

Больше всего зараженных опасным вирусом зафиксировано в:

США — 3 219 999

Бразилия — 1 759 103

Индия — 795 605

Россия — 707 301

Перу — 316 448

Чили — 306 216

Испания — 300 136

Великобритания — 287 621

Мексика — 282 283

Иран — 250 458

Пакистан — 243 599

Италия — 242 363

ЮАР — 238 339

Саудовская Аравия — 223 327

Турция — 209 962

Франция — 207 356

Германия — 199 198

Бангладеш — 175 494

Колумбия — 133 973

Канада — 108 656

Катар — 102 110

Напомним, ранее Зеленский заявил, что надеется, что в Украине не будет второй волны эпидемии коронавируса.