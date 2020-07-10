Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 10 июля
В Украине за сутки снова выявили более 800 новых заболевших. Но, вместе с этим, впервые с начала эпидемии за день зафиксировано более 1000 выздоровевших.
Об этом передает «НБН«.
Согласно данным СНБО в Украине за вчерашний день было зафиксировано 819 новых случаев COVID-19. Теперь общее число зараженных в Украине выросло к 52 043. Из них:
- умерли — 1 345 (+ 18 за день)
- вылечились — 24 800 (+ 1 016 за день)
- продолжают лечение — 25 898
Это впервые, с начала эпидемии коронавируса в Украине, за сутки выявили больше 1000 выздоровевших от опасного вируса.
Ситуация с заболевшими в регионах и столице такова:
- Львовская область — 6 763 (+ 82)
- г. Киев — 5 990 (+ 118)
- Черновицкая область — 5 096 (+ 22)
- Ровенская область — 4 454 (+ 74)
- Закарпатская область — 3 734 (+ 112)
- Киевская область — 2 940 (+ 45)
- Волынская область — 2 932 (+ 57)
- Ивано-Франковская область — 2 915 (+ 58)
- Харьковская область — 2 577 (+ 56)
- Тернопольская область — 2 174 (+ 21)
- Одесская область — 2 108 (+ 56)
- Винницкая область — 2 060 (+ 39)
- Житомирская область — 1 512 (+12)
- Днепропетровская область — 1 137 (+ 7)
- Хмельницкая область — 881 (+ 16)
- Донецкая область — 751 (+ 2)
- Черкасская область — 725 (+ 18)
- Кировоградская область — 670 (+ 1)
- Запорожская область — 610 (+ 5)
- Черниговская область — 592 (+ 7)
- Николаевская область— 467 (+ 2)
- Сумская область — 332 (+ 4)
- Полтавская область — 330 (+ 3)
- Херсонская область — 203 (+ 2)
- Луганская область — 90 (+ 0)
Впервые за несколько недель Львовская область перестала быть регионом с наибольшим суточным приростом заболевших. Сегодня первенство по числу новых заражённых легло на Киев (+ 118) и Закарпатскую область (+ 112). Только в Луганской области не выявлено ни одного нового случая коронавируса.
В мире на сегодняшний день зафиксировано 12 394 709 (+ 223 864 за день) зараженных COVID-19. Из этого количества:
- умерли — 557 510 (+ 5 381 за день)
- вылечились — 7 225 129 (+ 154 900 за день)
Больше всего зараженных опасным вирусом зафиксировано в:
- США — 3 219 999
- Бразилия — 1 759 103
- Индия — 795 605
- Россия — 707 301
- Перу — 316 448
- Чили — 306 216
- Испания — 300 136
- Великобритания — 287 621
- Мексика — 282 283
- Иран — 250 458
- Пакистан — 243 599
- Италия — 242 363
- ЮАР — 238 339
- Саудовская Аравия — 223 327
- Турция — 209 962
- Франция — 207 356
- Германия — 199 198
- Бангладеш — 175 494
- Колумбия — 133 973
- Канада — 108 656
- Катар — 102 110
Напомним, ранее Зеленский заявил, что надеется, что в Украине не будет второй волны эпидемии коронавируса.