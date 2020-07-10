Минветеранов запустило собственный бесплатный чат-бот

10.07.2020 02:54

Укринформ

Министерство по делам ветеранов запустило новый сервис для ветеранов — собственный чат-бот.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Такой сервис очень хорошо зарекомендовал себя, как быстрый инструмент для оперативного доступа к целевой информации", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что чат-бот работает 24/7 без выходных и полностью бесплатный.

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Отмечается, что с помощью этого бота ветеран может решить ряд проблем и получить ответы на актуальные вопросы без помощи постороннего лица. Сейчас на стадии тестирования уже подключены целый спектр вопросов: как происходит процесс предоставления статусов, каким образом происходит медицинская, психологическая и профессиональная реабилитация, какими льготами и скидками и при каких условиях может пользоваться ветеран, кто может претендовать на получение жилья и земли, и другие.

Чат-бот разработан на основе нейронных сетей и технологий машинного обучения, "так, что каждое обращение к этому сервису поможет лучше понимать ваши проблемы и повышать эффективность оказания помощи", подчеркнули в Минветеранов.

По материалам: ukrinform.ru