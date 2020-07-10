В «Укрзалізниці» рассказали, когда возобновят полноценные пассажирские перевозки

В компании сообщили, что полноценное транспортное сообщение поездами возобновится тогда, когда ситуация с коронавирусом начнет улучшаться. На улучшение в «УЗ» надеются уже в августе.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу «Укрзалізниці«.

«Мы надеемся, что уже в августе ситуация с коронавирусом в Украине будет стабилизироваться и число заболевших будет активно снижаться. Тогда мы и сможем возобновить полноценные пассажирские перевозки во всех направлениях, со всеми регионами», — заявил в. и. о. главы «УЗ» Иван Юрик.

Он добавил, что на сегодняшний день возобновлено движение трети поездов пригородного и дальнего соединения:

«Я также прошу всех пассажиров поездов придерживаться санитарных норм во время путешествий. Сегодня не все их придерживаются… Больше всего нарушений мы фиксируем в электричках».

Напомним, ранее мы писали, что «УЗ» начала принимать цифровой студенческий из приложения » Дія».