В Украине назвали пляжи с "грязной" водой

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10.07.2020 15:26

Укринформ

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) обнародовал перечень пляжей, на которых выявлены отклонения показателей качества воды.

С ним можно ознакомиться на странице ЦОЗ в Facebook.

В частности, в Донецкой области отклонения от стандарта за отчетный период обнаружены: городской пляж в районе гостиницы "Турист" г. Мариуполь. В пробах воды на общественном пляже пгт Ялта выделили v. Parahaemolуtісus. Рекомендовано установить щиты о запрещении купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

В Запорожской области отклонения от стандарта выявлены: пляж "Центральный — левая сторона" г. Запорожье, городской пляж "Солнечный" г. Энергодар, пляж "Правый берег" г. Запорожье, пляж в г. Энергодар. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

В Николаевской области отклонения от стандарта зафиксированы в пробах морской воды: городской пляж "Чайка" и пляж "Прибой" в г. Николаев, пляж "Стрелка" в г. Николаев, пляж в г. Первомайск. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

В Одесской области отклонения от стандарта подтверждены: пляж г. Одесса — "Аркадия", "Дельфин", 13 и 16 станции Большого Фонтана, пляж г. Одеса. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

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В Херсонской области отклонения от стандарта выявлены в 1 пробе речной воды пляжа г. Новая Каховка. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

В г. Киев отклонения от стандарта зафиксированы: "Пуща-Водица", пляж "Вербный", "Пуща-Водица" /5-7 линия/ на р. Горенка. Рекомендовано установить щиты о запрещении купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

В этом оздоровительном сезоне ведется наблюдение за качеством воды на 178-ми речных пляжах. С полным перечнем пляжей и качеством воды в них можно ознакомиться по ссылке.

По материалам: ukrinform.ru