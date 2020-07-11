Как Порошенко менял «мову» на «язык»: лицемер переобулся в полете (Видео)

Главное Общество
Ник Петров0
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Как оказалось, бывший президент Украины Петр Порошенко действительно не такой шелковый, как сам себя представляет.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Петр Порошенко.
В сети появились новые подтверждения о двуличности экс-президента. Фото: glavred.info.

Вначале своего пути на «олимп» украинской власти он активно защищал права русскоязычного населения Украины.

В своих предвыборных выступлениях в 2014 году, будущий президент Украины призывал защищать права русскоязычных граждан в стране, хотя высказывал сомнения на счет референдума.

«Ну внесем мы сегодня законопроект, референдум, о статусе русского языка, как второго официального, второго национального, наберет он 30%, и что это удовлетворит людей?», — задавал вопрос бывший кандидат в президенты.

И уверяя, что результат будет неопределенный, призывал действовать по-другому. Тогда он говорил о защите прав русскоязычного населения.

Видеоролик с выступления Порошенко в 2014 году.

 

В сетях сильно удивились тому, как мог быстро «переобуваться в полете» экс-гарант и призвали показать это видео активным «порохоботам».

«Вчера удивлялись пленкам Деркача и позиции экс-президента Петра Порошенко, но вот вам хорошие месседжи о защите русского языка. Этот лицемер готов менять свою позицию диаметрально, только проголосуйте!», — отметили в телеграм-канале «Наблюдатель».

«Товарищи порохоботы, вам Путин снова в штаны насрал!», — написал блогер Денис Гороховский.

Видео о предвыборных при зывах Порошенко.

https://youtu.be/IP5hJ_Or-Kg

Ранее сообщалось о том, что у Авакова пояснили, где велась запись преговоров Порошенко и Путина.


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