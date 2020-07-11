Как Порошенко менял «мову» на «язык»: лицемер переобулся в полете (Видео)

Как оказалось, бывший президент Украины Петр Порошенко действительно не такой шелковый, как сам себя представляет.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Вначале своего пути на «олимп» украинской власти он активно защищал права русскоязычного населения Украины.

В своих предвыборных выступлениях в 2014 году, будущий президент Украины призывал защищать права русскоязычных граждан в стране, хотя высказывал сомнения на счет референдума.

«Ну внесем мы сегодня законопроект, референдум, о статусе русского языка, как второго официального, второго национального, наберет он 30%, и что это удовлетворит людей?», — задавал вопрос бывший кандидат в президенты.

И уверяя, что результат будет неопределенный, призывал действовать по-другому. Тогда он говорил о защите прав русскоязычного населения.

Видеоролик с выступления Порошенко в 2014 году.

В сетях сильно удивились тому, как мог быстро «переобуваться в полете» экс-гарант и призвали показать это видео активным «порохоботам».

«Вчера удивлялись пленкам Деркача и позиции экс-президента Петра Порошенко, но вот вам хорошие месседжи о защите русского языка. Этот лицемер готов менять свою позицию диаметрально, только проголосуйте!», — отметили в телеграм-канале «Наблюдатель». «Товарищи порохоботы, вам Путин снова в штаны насрал!», — написал блогер Денис Гороховский. Видео о предвыборных при зывах Порошенко. https://youtu.be/IP5hJ_Or-Kg

Ранее сообщалось о том, что у Авакова пояснили, где велась запись преговоров Порошенко и Путина.