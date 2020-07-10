У Авакова пояснили, где «писались» телефонные переговоры Порошенко и Путина
Запись телефонного разговора с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина могла быть сделана в Администрации президента Украины.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.
По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, появилась информация, исходя из которой выходит, что аудиозапись разговора сделана в Украине, в Администрации президента.
Скорее всего потом материалы попали в руки третьих лиц, после чего аудиозаписи стали всеобщим достоянием.
«Относительно происхождения записей, говорят, что эти записи делались в Офисе президента. Делались они с целью, чтобы потом можно было вспомнить, кто что кому сказал, что кому пообещал», — сказал Геращенко.
По его словам, в США вообще фиксация всех переговоров президента предусмотрена законом.
Ранее сообщалось о том, что Украина добилась своего: первые результаты переговоров в ТКГ.