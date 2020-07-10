У Авакова пояснили, где «писались» телефонные переговоры Порошенко и Путина

Главное Политика
Ник Петров0
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Запись телефонного разговора с голосами, похожими на голоса Порошенко и Путина могла быть сделана в Администрации президента Украины.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Запись переговоров Порошенко и Путина.
Скандал с записями телефонных переговоров Порошенко и Путина набирает обороты. Фото: focus.ua.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, появилась информация, исходя из которой выходит, что аудиозапись разговора сделана в Украине, в Администрации президента.

Скорее всего потом материалы попали в руки третьих лиц, после чего аудиозаписи стали всеобщим достоянием.

«Относительно происхождения записей, говорят, что эти записи делались в Офисе президента. Делались они с целью, чтобы потом можно было вспомнить, кто что кому сказал, что кому пообещал», — сказал Геращенко.

По его словам, в США вообще фиксация всех переговоров президента предусмотрена законом.

Ранее сообщалось о том, что Украина добилась своего: первые результаты переговоров в ТКГ.


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