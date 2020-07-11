Рейс из "Борисполя" в Хорватию отложили из-за требования ПЦР-тестирования пассажиров

11.07.2020 18:21

Укринформ

Авиарейс в хорватскую Пулу, который должен был вылететь из аэропорта "Борисполь" в 14 часов, отложен до 21:00 в связи с необходимостью ПЦР-тестирования пассажиров, въезжающих в Хорватию.

Об этом сообщает в Facebook авиакомпания Windrose, которая выполняет рейс.

Как отмечается, сразу после получения информации о решении правительства Хорватии об обязательном наличии ПЦР-тестирования на коронавирус у пассажиров, въезжающих в страну, авиакомпания обратилась в Посольство Украины в Хорватии.

После получения ответа, в котором говорится, что все без исключения пассажиры, включая младенцев, должны пройти ПЦР-тест, вылет рейса 7W771 был отсрочен до 21:00 для обеспечения выполнения этих требований.

"Пассажиры данного рейса могут пройти ПЦР-тест в действующей круглосуточной лаборатории в МА «Борисполь» на 48-й стойке терминала D", — проинформировали в авиакомпании.

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Отмечается, что лаборатория гарантировала предоставление результата в течение 6 часов, стоимость тестирования составляет 2100 грн.

В авиакомпании подчеркнули, что самолет готов к рейсу и ждет пассажиров, и уверили, что "ситуация со следующей задержкой исключается".

Как сообщалось, в ночь на 11 июля Хорватия приняла решение об обязательной 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, включая Украину. В то же время для туристов, лиц, которые едут в Хорватию с другой деловой целью и для учебы, самоизоляция не нужна при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, не более 48 часов (считая с момента забора материала для исследования до прибытия на пограничный переход).

По материалам: ukrinform.ru