В аэропортах Киева и Львова установят лаборатории для проведения ПЦР-тестов

11.07.2020 18:27

Укринформ

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что занимается ускорением процесса установки в аэропортах Киева и Львова лабораторий для проведения ПЦР-тестов.

Об этом он сказал на совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, информирует пресс-служба главы государства.

«Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что занимается ускорением процесса установки лабораторий в аэропортах Киева и Львова, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляцию», — говорится в сообщении.

Криклий также отметил, что во избежание скоплений людей возле ​​лабораторий провел переговоры с Министерством цифровой трансформации о рассмотрении возможности привязать выдачу результатов к приложению «Дій вдома». Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину, сказал он.

Как сообщалось, в Украине разрешили не проходить карантин при возвращении из стран «красного списка» при условии проведения анализа на коронавирус.

Государственная пограничная служба получает от Минздрава каждые три дня актуальные списки стран "красной" и "зеленой" зон по показателям заболеваемости COVID-19 и учитывает их при пропуске людей из-за рубежа.

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Государствами со значительным распространением COVID-19 считаются государства, у которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тыс. населения. У стран из "зеленой зоны" показатель меньшее 40 человек на 100 тыс. населения.

По материалам: ukrinform.ru