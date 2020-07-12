ПЦУ и УПЦ решили не проводить шествие в годовщину Крещения Киевской Руси – Ткаченко

12.07.2020 11:34

Укринформ

Православная церковь Украины и Украинская православная церковь приняли решение не проводить крестный ход в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси в конце июля.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

"В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. Но этот год внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход. В обоих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина. Такое сообщение они опубликовали на своих официальных ресурсах", — отметил Ткаченко.

Ткаченко одобрил, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет.

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Как сообщалось, православные верующие 28 июля отмечают День крещения Киевской Руси — Украины и одновременно чтят память равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси.

Крещение Киевской Руси — Украины отмечается согласно Указу Президента от 25 июля 2008 года.

По материалам: ukrinform.ru