В прокуратуре говорят, что взрывчатку в авто Укрпочты преступники заложили заранее

12.07.2020 01:39

Укринформ

По версии следствия, лица, причастные к разбойному нападению на автомобиль Укрпочты, заложили взрывное устройство в автомобиль предприятия заранее.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Правоохранители нашли транспортное средство, на котором, предположительно, передвигались мужчины, а на даче одного из них — похищенное табельное оружие охранника и свыше 2 миллионов гривен, еще свыше 250 тысяч отдал родственник подозреваемого. Как предполагают следователи, это часть средств, присвоенных во время разбоя.

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Напомним: троих мужчин разыскали в Киеве, один — в Лубнах. Задержанным инкриминируют разбойное нападение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, направленное на завладение имуществом в особо крупных размерах и покушение на умышленное убийство двух человек.

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Трех предполагаемых нападавших заключили под стражу на 60 суток без права внесения залога. Правоохранители также разыскивают пятого подозреваемого — сотрудника Укрпочты, который выполнил функцию наводчика и подстрекателя к преступлению.

По материалам: ukrinform.ru