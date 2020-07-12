Украина пока не нуждается в помощи иностранных медиков в борьбе с коронавирусом – Степанов

12.07.2020 12:31

Укринформ

Сейчас нет необходимости, чтобы в Украину приезжали медицинские работники из других стран для помощи в борьбе с коронавирусом.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 12 июля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Что касается непосредственно приезда медицинских работников из других стран в Украину, — мне кажется, что сейчас в этом нет такой необходимости, и поэтому это у нас не происходит", — отметил министр.

В то же время, Степанов отметил, что Министерство здравоохранения находится в постоянном взаимодействии с западными странами.

"И в том числе, взаимодействие происходит на уровне специалистов. Сейчас это возможно за счет онлайн-консультаций, телеконсультаций, которые проходят на постоянной основе. Прежде всего, это со специалистами, с медицинскими работниками, с коллегами своими общаются из Италии, Германии, Испании, Китая. То есть это происходит на постоянной основе", — сказал чиновник.

Кроме того, глава Минздрава напомнил, что Украина вошла в качестве наблюдателя в Комитет по вопросам безопасности здоровья Европейского Союза.

По словам Степанова, этот комитет еженедельно проводит брифинги, где участвует Украина. На брифингах, в частности, говорится о новых трендах лечения коронавируса, предотвращении распространения болезни и лечебных процессах.

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Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 12 июля лабораторно подтвердили 53 521 случай COVID-19, из них за сутки — 678.

В мире с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 12 млн 847 тыс. 293 человек, из них 7 млн 483 тыс. 287 пациентов выздоровели, а 567 734 — умерли от осложнений. Лечатся от болезни пока более 4 796 292 миллиона человек.

По материалам: ukrinform.ru