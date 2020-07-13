Президент поручил разобраться с несправедливым начислением пенсий семьям погибших воинов

13.07.2020 22:17

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету министров решить проблему несправедливого начисления пенсий семьям военнослужащих, которые погибли в зоне проведения АТО/ООС.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по результатам совещания Президента с представителями Кабинета министров.

Зеленский отметил, что об этой проблеме услышал от воинов АТО/ООС во время встреч в различных регионах.

«Есть несправедливость из-за того, что военные, которые погибли на войне в 2014-2018 годах, тогда получали зарплату в пару тысяч гривень. Поэтому пенсии, которые сейчас поступают их родителям, очень отличаются от пенсий родителей тех воинов, которые погибли, получая заработную плату 14, 16, 20 тысяч. Поэтому пенсия там в разы меньше, и они говорят о несправедливости», – подчеркнул Президент.

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В связи с этим Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство рассмотрит возможные пути решения данной проблемы.

Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru